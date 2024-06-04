Muğla Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, 8. Uluslararası Bodrum Caz Festivali'nde konser verdi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Muğla Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, 8. Uluslararası Bodrum Caz Festivali'nde konser verdi

Muğla Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, 8. Uluslararası Bodrum Caz Festivali\'nde konser verdi

Muğla Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, 8. Uluslararası Bodrum Caz Festivali kapsamında konser verdi. Konserde sanatçı Didem Kasal Esentürk, Muğla Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası Baş Kemancısı İrem Kırbay ve orkestra eşliğinde Muğla türkülerini caz formunda yorumladı. Festival kapsamında birçok grup konser verecek ve festival 15 Haziran'da sona erecek.

04.06.2024 22:19
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8. Uluslararası Bodrum Caz Festivali kapsamında, Muğla Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası konser verdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Belediyesi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinin destekleriyle, bir alışveriş merkezinde devam eden festival kapsamında konser veren Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Muğla Büyükşehir Belediye Orkestrası beğeni topladı.

Konserde sanatçı Didem Kasal Esentürk, Muğla Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası Baş Kemancısı İrem Kırbay ve orkestra eşliğinde Muğla türkülerini caz formunda yorumladı.

Caz Derneği Başkanı Özlem Oktar Varoğlu'nun da arasında olduğu çok sayıda kişinin izlediği konser yoğun ilgi gördü.

Festival kapsamında, Doruk Çebi "Orchestral" Trio feat, Murat Arkan Dinletisi, George Kontrafouris Baby Trio feat. Nestor Vassilakis | Rhodes & South Aegean Jazz Festival, Sibel Köse & George Kontrafouris feat. Dimitri Vassilakis, Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars ile Kerem Görsev Trio'nun da arasında olduğu çok sayıda grup konser verecek.

Caz festivali, 15 Haziran'da sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Muğla Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, 8. Uluslararası Bodrum Caz Festivali'nde konser verdi - Son Dakika

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