Mancs Anıtı: Türk-Macar Dostluğunun Simgesi - Son Dakika
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Mancs Anıtı: Türk-Macar Dostluğunun Simgesi

Mancs Anıtı: Türk-Macar Dostluğunun Simgesi
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Kocaeli’de, 17 Ağustos 1999 depreminde enkaz altında kalan 3 yaşındaki çocuğu 82 saat sonra bularak kurtarılmasını sağlayan Macar arama kurtarma köpeği Mancs’ın İzmit’teki anıtı, Türk-Macar dostluğunun nişanesi olarak varlığını sürdürüyor.

Kocaeli'de, 17 Ağustos 1999 depreminde enkaz altında kalan 3 yaşındaki çocuğu 82 saat sonra bularak kurtarılmasını sağlayan Macar arama kurtarma köpeği Mancs'ın İzmit'teki anıtı, Türk-Macar dostluğunun nişanesi olarak varlığını sürdürüyor.

İzmit Pişmaniyeciler Meydanı'nda bulunan ve iki ülke arasındaki dayanışmanın simgelerinden biri olarak kabul edilen anıt, üst düzey diplomatik ziyaretlere de ev sahipliği yapıyor. Macaristan Başbakanı Péter Magyar da 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Türkiye'ye geldiğinde İzmit'teki Thököly Imre Anıevi'nin yanı sıra Mancs'ın anıtını da ziyaret etti.

"Uzun çalışmalar sonucunda çocuğumuza ulaşıyor"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Müzeler ve Kütüphaneler Şube Müdürlüğü Müzeler Şefi Hüseyin Saban yaptığı açıklamada, 2006 yılında hayatını kaybeden Mancs'ın Gölcük Depremi'nin unutulmaz kahramanlarından biri olduğunu söyledi. Mancs'ın 82 saat enkaz altında kalan 3 yaşındaki Hatıra Kaplan'ın yerini tespit ederek arama kurtarma ekiplerine büyük kolaylık sağladığını anlatan Saban, "3 yaşındaki Hatıra Kaplan'ın yorganı koklatılıyor ve daha sonra Mancs bu enkazın arasına giriyor. Uzun çalışmalar sonucunda labirent gibi enkazın içerisinden gelerek çocuğumuza ulaşıyor. Ulaştıktan sonra bunu Macar arama kurtarma ekibine bildiriyor. Gerçekten enkaz çok girintili ve çıkıntılı, uzun bir çalışma gerektiriyor. Mancs bu uzun süren çalışmalar içerisinde hem çocuğun yerini gösteriyor hem de orada bulunan başka insanlara su taşınmasında ya da su götürülmesinde yardımcı oluyor" dedi.

"Türk-Macar dostluğunun da pekişmesinde çok önemli bir role sahiptir"

Mancs'ın yalnızca bir arama kurtarma köpeği olarak değil, iki ülke arasındaki dostluğun sembollerinden biri olarak da hafızalarda yer edindiğini belirten Saban, şunları söyledi:

"Macaristan arama kurtarma ekibinin aynı zamanda simgelerinden olan Mancs, yalnızca Türkiye'de değil dünyanın farklı bölgelerinde de afetlerde görev almıştır. 2006 yılında hayatını kaybeden kahraman köpeğimiz Mancs, Türk-Macar dostluğunun bir sembolü olarak İzmit Pişmaniyeciler Meydanı'nda yapılan anıtla yaşatılmaktadır. Bu anıtın açılış tarihine bakarsak ise açılış tarihi 1 Nisan 2023 tarihine Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novák'ın Türkiye resmi ziyareti sırasında törenle açılmıştır. Bu açılış törenine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın, Macar arama kurtarma ekibi, Mancs'ın sahibi ve birçok protokol bu açılışa katılmıştır. İzmit'te yapılan bu anıt yalnızca kahraman bir köpeğin anıtı değil, aynı zamanda Türk-Macar dostluğunun da pekişmesinde çok önemli bir role sahiptir. Aynı zamanda 17 Ağustos 1999 depreminde Türk-Macar dostluğuna katkı sağlamış ve hala da bu dayanışma ve dostluğun kalıcı bir simgesi olarak bu İzmit Pişmaniyeciler Meydanı'nda yer almaktadır. Geçen haftalarda Macar Başbakanı Péter Magyar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO'da buluşmadan önce İzmit'e gelerek hem Thököly Imre Anıevi'ni ziyaret etmiş hem de Türk-Macar kurtarma ekibi köpeği olan Mancs'ın bu anıtına gelerek burada Türk-Macar dostluğunun pekişmesinde çok büyük bir rol oynamıştır."

Kaynak: İHA

Sivil Toplum, Kültür Sanat, Kocaeli, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Mancs Anıtı: Türk-Macar Dostluğunun Simgesi - Son Dakika

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