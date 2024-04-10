831 yıllık camide bayram namazı kılındı

Pinakothek der Moderne Galerisi Çalışanı Kendi Eserini Gizlice Sergiledi

Avrupa'nın en büyük modern sanat galerilerinden biri olan Pinakothek der Moderne'nin çalışanlarından biri, kendisine ait eseri galeride gizlice sergilediği için işten çıkarıldı. Galeri çalışanı, eserini asmak için duvarda delik açtı ve eserini sergiledi. Galeri yetkilileri durumu hızla fark ederek eseri geri verdi. Ancak çalışan hem işini kaybetti hem de galeriye girmekten men edildi.