831 yıllık camide bayram namazı kılındı
SİVAS - Anadolu'nun en eski camilerinden biri olan tarihi Sivas Ulu Cami'de, Ramazan Bayramı namazı kılındı.
Selçuklu döneminde inşa edilen eğik minaresi ile bilinen 831 yıllık Sivas Ulu Cami'nde bayram namazı kılmak isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinde caminin yolunu tuttu. Tarihi camide ibadetlerini yerine getirmek isteyen birçok vatandaş camiye gelerek safa girdi. Kılınan namazın ardından dualar edilerek tekbir getirildi. Sivas il protokolü de Ulu Cami'de bayram namazı kılarak vatandaşlarla bayramlaştı.
Namaz sonrası camiden çıkan vatandaşlar, tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutlayarak hayırlara vesile olmasını temenni ettiler.
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