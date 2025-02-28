832 Yıllık Camide İlk Teravih Namazı

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832 yıllık camide ilk teravih namazı kılındı

SİVAS - Anadolu'nun en eski camilerinden biri olan tarihi Sivas Ulu Cami'de, ilk teravi namazı kılındı.

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Selçuklu döneminde inşa edilen eğik minaresi ile bilinen 832 yıllık Sivas Ulu Cami'nde ilk teravih namazını kılmak isteyen vatandaşlar caminin yolunu tuttu. Yatsı namazı öncesi verilen vaazda Ramazan ayının tüm İslam alemine barış ve huzur getirmesi temennisinde bulunuldu. Vaazın ardından camiyi dolduran yüzlerce kişi, yatsı namazını eda ettikten sonra Ramazan ayının ilk teravih namazını kıldı.

"Mübarek bir duygu"

Teravih namazına gelen İhsan Erten, Teravih namazını tarihi Ulu Camisi'nde kıldığını için mutlu olduğunu belirterek, "Bu tarihi camide namaz kılmak bizim için mutluluk verici. Bütün İslam alemi için mübarek bir duygu. Teravihi bu camide kıldığım için çok mutluyum. Sivas her zaman ki gibi kar yağışlı, bu yağışta namaz kılmaya geldik" dedi.

Namaz kılmaya gelen bir vatandaş ise, "Ben buraya Şanlıurfa'dan geldim. İlk teravih namazımı tarihi Ulu Camisi'nde kılmak istedim" diye konuştu.