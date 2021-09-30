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"9. Boğaziçi Film Festivali"nin jürisi belirlendi - Son Dakika

"9. Boğaziçi Film Festivali"nin jürisi belirlendi

30.09.2021 10:19

9. Boğaziçi Film Festivali'nin Ulusal Kısa Kurmaca, Ulusal Kısa Belgesel, Uluslararası Kısa Kurmaca ve Uluslararası Kısa Belgesel yarışma filmlerini??????? değerlendirecek jüri üyeleri belli oldu.

9. Boğaziçi Film Festivali'nin Ulusal Kısa Kurmaca, Ulusal Kısa Belgesel, Uluslararası Kısa Kurmaca ve Uluslararası Kısa Belgesel yarışma filmlerini??????? değerlendirecek jüri üyeleri belli oldu.

Festivalin kurmaca film yarışmalarında yer alacak filmleri değerlendirecek jüri üyeler arasında; "Kovan" filminin yönetmeni Eylem Kaftan, "Boğulan Adam" (A Drowning Man) kısa filmi ile 2017 Cannes Film Festivali'nde resmi seçkide yer alan yönetmen Mahdi Fleifel ile 8. Boğaziçi Film Festivali'nden "Tapınak" kısa filmleri ile "En İyi Ulusal Kısa Kurmaca Film" ödülleri alan yönetmen Murat Uğurlu yer alıyor.

Kurmaca, animasyon ve deneysel türündeki filmlerin yarışacağı Ulusal Kısa Kurmaca ve Uluslararası Kısa Kurmaca film yarışmalarında en iyi filmler onar bin TL'lik "En İyi Kısa Kurmaca Film Ödülü"nün sahibi olacak.

Ulusal kısa kurmaca kategorisinde ise bir film İstanbul Medya Akademisi tarafından genç kısa filmcileri desteklemek için verilen 5 bin TL'lik "İstanbul Medya Akademisi Genç Yetenek Ödülü"nün sahibi olacak.

Festivalin kısa belgesel film yarışmalarında yer alan belgeselleri değerlendirecek jüri üyeleri arasında ise Saraybosna Film Festivali endüstri bölümünün direktörü Armin Hadzic, Bastau Uluslararası Öğrenci ve İlk Film Festivali'nin Artistik Direktörü Diana Ashimova, dünya prömiyerini 8. Boğaziçi Film Festivali'nde yapan "Kodokushi" filmi ile "Jüri Özel Ödülü"ne layık görülen yönetmen Ensar Altay bulunuyor.

Ulusal ve Uluslararası Kısa Belgesel film yarışmalarında en iyi filmlere onar bin TL'lik "En İyi Kısa Belgesel Film Ödülü" verilirken, festivalin yarışmalı kısa bölümlerinde yer alan tüm filmler aynı zamanda 25 bin TL'lik "Ahmet Uluçay Büyük Ödülü" için de aday olacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteği ve TRT'nin Kurumsal İş Ortaklığı ve Global İletişim Ortağı Anadolu Ajansı'nın destekleriyle Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen festival, 23-30 Ekim arasında sinemaseverlerle buluşacak.

Film Festivali, Türk Lirası, Belgesel, Film, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat '9. Boğaziçi Film Festivali'nin jürisi belirlendi - Son Dakika


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