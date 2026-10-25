Abant Gölü Milli Parkı\'nda mor çiğdemler açtı, sonbahar renkleri ziyaretçi çekti

Abant Gölü Milli Parkı'nda mor çiğdemler açtı, sonbahar renkleri ziyaretçi çektiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolu'nun önemli doğa turizmi merkezlerinden Abant Gölü Milli Parkı, sonbaharda sarı, kahverengi ve kızıl tonlara bürünen ağaçlarıyla hafta sonu ziyaretçilerini ağırladı. Ziyaretçiler göl çevresinde yürüyüp manzarayı fotoğraflarken, parkta endemik mor çiğdemler de çiçek açtı.
Bolu'nun önemli doğa turizmi merkezlerinden Abant Gölü Milli Parkı, sonbaharın renklerine bürünen doğasıyla hafta sonunda ziyaretçilerini ağırladı.
Göl çevresindeki ağaçların sarı, kahverengi ve kızıl tonlara bürünmesiyle güzel manzaraların oluştuğu milli parka hafta sonu tatilini değerlendirmek isteyenler geldi.
Göl çevresinde yürüyüş yapan bazı ziyaretçiler manzarayı izlerken, bazıları da renk değiştiren ağaçların oluşturduğu doğal güzelliği fotoğrafladı.
Abant Gölü çevresinde endemik tür olan mor çiğdemler de çiçek açtı.
Kaynak: AA
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