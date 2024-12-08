Abant Hamsi Festivali Coşkusu - Son Dakika
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Kültür Sanat

Abant Hamsi Festivali Coşkusu

Abant Hamsi Festivali Coşkusu

Bolu'da 14. Abant Hamsi Festivali'nde 2 ton hamsi ikram edildi, 3 bin öğrenci katıldı.

08.12.2024 14:46
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Bolu'da 14. Geleneksel Abant Hamsi Festivali'nde katılımcılara 2 ton hamsi ikram edildi.

Üniversiteli Trabzonsporlular Birliğince (UNIGG) düzenlenen festivale 22 ildeki 43 üniversiteden yaklaşık 3 bin öğrenci ve davetli katıldı. Mangalda pişirilen yaklaşık 2 ton hamsi katılımcılara ikram edildi. Etkinlikte ekmek arası hamsi almak isteyenler, uzun kuyruklar oluşturdu.

Katılımcıların hafif yağmur altında müzik eşliğinde horon oynadığı, halay çektiği festivalde yöresel sanatçılar da konser verdi.

UNIGG Marmara Bölge Sorumlusu ve festivalin organizatörü Furkan Kaba, AA muhabirine, etkinliğin her yılki gibi çok coşkulu geçtiğini, bu yıl da etkinliğe yoğun ilgi gösterildiğini belirtti.

Kaba, festivalin en büyük özelliğinin hamsi ve horon olduğunu, bu sayede tüm Trabzonluların gurbette birleştiğini anlatarak, 14 yıldır Bolu'da yaptıkları etkinlikte bu yıl yaklaşık 2 ton hamsi ikram ettiklerini kaydetti.

Kaynak: AA

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