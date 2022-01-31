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ABB'den Hacı Bayram-ı Veli'yi tanıma paneli - Son Dakika

ABB'den Hacı Bayram-ı Veli'yi tanıma paneli

31.01.2022 16:50

- ABB'den Hacı Bayram-ı Veli'yi tanıma paneli Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından Kahramankazan Aile Yaşam Merkezi Konferans Salonu'nda "Hacı Bayram-ı Veli'yi Tanıyıp Anlama" paneli düzenledi.

- ABB'den Hacı Bayram-ı Veli'yi tanıma paneli

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından Kahramankazan Aile Yaşam Merkezi Konferans Salonu'nda "Hacı Bayram-ı Veli'yi Tanıyıp Anlama" paneli düzenledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentin sembol haline dönüşen tarihi, kültürel ve manevi değerlerini gün yüzüne çıkarmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla bir dizi projeye imza atmaya devam ediyor.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığının ev sahipliğinde Kahramankazan Aile Yaşam Merkezi Konferans Salonu'nda "Hacı Bayram-ı Veli'yi Tanıyıp Anlama" paneli düzenledi. 7'den 70'e her yaş grubundan davetlinin yoğun ilgi gösterdiği panele Büyükşehir Belediyesi bürokratları, öğrenciler, araştırmacılar ve çok sayıda davetli katıldı.

Yaşam tarzı ve öğretileri detaylarıyla anlatıldı

Moderatörlüğünü Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan'ın yaptığı panelde, Araştırmacı-Yazar Abdülkerim Erdoğan ile Hacı Bayram-ı Veli Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Fatma Ahsen Turan, Hacı Bayram-ı Veli'nin yaşam tarzını, hayatını ve biyografisini detaylarıyla anlattı.

Hacı Bayram-ı Veli'yi tanıyarak öğretilerini anlamanın önemli olduğunu vurgulayan Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hacı Bayram-ı Veli ile ilgili tüm kitaplarda burçak çorbasından bahsediliyor. Hacı Bayram-ı Veli dergahında o dönemlerde 'burçak çorbası' kaynatılıyormuş. Fakat bu güzel töre zaman içerisinde kaybolmuş. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak burçak çorbasını yeniden gündeme getirmek ve hayatımızın içine katmak istiyoruz. Bu sene başak üreteceğiz ve çorbaya dönüştüreceğiz. Panelin Hacı Bayram-ı Veli'nin tanıtılması açısından gerçekten faydalı olduğunu düşünüyoruz."

Manevi değerlerin gençlere rol model olması amaçlanıyor

Toplumsal bellek oluşturma açısından Hacı Bayram-ı Veli gibi birçok değerin önemli bir rolü olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Fatma Ahsen Turan, şöyle konuştu:

"Toplumsal bellek oluşturma açısından önemli bir konu. Özellikle şehirlere kimliğini veren bazı muhteşem şahsiyetler vardır. Bu şahsiyetlerin tarihteki yerini, felsefesini, icraatlarıyla birlikte anlatmak halkın onları tanıması bir toplumsal hafızayı oluşturmaktadır. Hacı Bayram-ı Veli tekamül etmiş bir şahsiyettir. Anlattıklarını, ilkelerini yaşayan bir şahsiyet olması dolayısıyla onun yaşam biçiminde doğruyu görmek fevkalade önemli. Amacımız her alanda manevi değerleri bütün özellikleriyle tanıtmak. Gençlerimize ve toplumumuza rol model olması açısından da çok önemli. Sadece Ankara'nın bir simgesi olarak değil bir şahsiyetin manevi olarak tanıtılmasının haricinde bir eğitici olarak, bir rol model olarak tanıtmak fevkalade önemlidir."

Hasatlar ve San'atlar Velisi olarak da bilinen Hacı Bayram-ı Veli'yi daha yakından tanımak ve anlamak için düzenlenen panele katılan Başkentliler ise faydalı bilgiler aldıklarını belirtti.

Büyükşehir Belediyesi, panele katılanlara BELPA Mutfağı'nda pişirilen Hacı Bayram-ı Veli Dergahının vazgeçilmez burçak çorbasını da ikram etti.

ABB'den Hacı Bayram-ı Veli'yi tanıma paneli
ABB'den Hacı Bayram-ı Veli'yi tanıma paneli
ABB'den Hacı Bayram-ı Veli'yi tanıma paneli

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Ankara, Bayram, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat ABB'den Hacı Bayram-ı Veli'yi tanıma paneli - Son Dakika


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