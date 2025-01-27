ABB'nin yapacağı 'Dışişleri Şehitleri Anıtı ve Anı Mekanı' için fikir projesi yarışması düzenlenecek - Son Dakika
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Kültür Sanat

ABB'nin yapacağı 'Dışişleri Şehitleri Anıtı ve Anı Mekanı' için fikir projesi yarışması düzenlenecek

ANKARA Büyükşehir Belediyesi (ABB), terör saldırılarıyla şehit edilen Dışişleri Bakanlığı personeli ve büyükelçileri anısına yapılacak 'Dışişleri Şehitleri Anıtı ve Anı Mekanı' için bir fikir projesi yarışması düzenlenmesine karar verdi.

27.01.2025 01:48
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ANKARA Büyükşehir Belediyesi (ABB), terör saldırılarıyla şehit edilen Dışişleri Bakanlığı personeli ve büyükelçileri anısına yapılacak 'Dışişleri Şehitleri Anıtı ve Anı Mekanı' için bir fikir projesi yarışması düzenlenmesine karar verdi. Yarışmanın ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

ABB, 'Dışişleri Şehitleri Anıtı ve Anı Mekanı' için bir fikir projesi yarışması düzenlenmesi kararını aldı. Resmi Gazete'de yayımlanan yarışma ilanına göre, 'Dışişleri Şehitleri Anıtı ve Anı Mekanı' yarışması, 1970'lerde Türkiye'nin diplomatik temsilcilerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırılarının anısına bir anıt ve anı mekanı tasarımı amacıyla düzenleniyor. Bu bağlamda; Çankaya ilçesinde yer alan Botanik Bahçesi'nin Çankaya Caddesi girişinde inşa edilecek 'Dışişleri Şehitleri Anıtı' ve 'Anı Mekanı' ile şehitlerin hatıralarının yaşatılması hedefleniyor.

ABB tarafından Ulusal düzeyde düzenlenen yarışma için katılımcılar, 21 Şubat tarihine kadar yarışma hakkında sorularını ABB'ye iletebilecek ve 7 Mart'a kadar yarışmacıların sorularına yanıt verilecek. 28 Nisan 2025 ise yarışmaya kayıt ve projelerin teslimi için son gün olarak belirlendi.

Yarışmanın danışman jüri üyeleri tarihçi ve akademisyen İlber Ortaylı, Büyükelçi Alev Kılıç ve Oya Tuzcuoğlu, ABB Proje Koordinatörü Bekir Ödemiş ve Mimar Emin Mahir Balcıoğlu'dan oluşuyor. Asıl jüri üyeleri arasında ise Büyükelçi ve Sanatçı Engin Türker, Heykeltraş Erdal Duman, Arkeolog ve Sanat Tarihçisi Filiz Yenişehirlioğlu, Mimar Lale Özgenel ve Peyzaj Mimarı Oktan Nalbantoğlu yer alıyor. Yedek jüri üyeleri ise Peyzaj Mimarı Hatice Kara, Heykeltraş Osman Dinç ve Mimar Yiğit Acar'dan oluşuyor.

Jürinin değerlendirmesinin ardından, 30 Mayıs tarihinde sergi ve kolokyumlar düzenlenecek.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat ABB'nin yapacağı 'Dışişleri Şehitleri Anıtı ve Anı Mekanı' için fikir projesi yarışması düzenlenecek - Son Dakika


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