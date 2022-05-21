Abhazlar, Kafkas sürgününün 158. yılını Karadeniz kıyısında andı - Son Dakika
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Abhazlar, Kafkas sürgününün 158. yılını Karadeniz kıyısında andı

21.05.2022 23:48

Abhazlar, Kafkas sürgününün 158. yılını Karadeniz kıyısında andı Türkiye'nin dört bir yanında yaşayan Abhazlar, atalarının sürgün edildikten sonra Anadolu topraklarında ilk ayak bastığı Kandıra Kefken sahilinde bir araya gelerek 158. yılını andı.

Abhazlar, Kafkas sürgününün 158. yılını Karadeniz kıyısında andı

KOCAELİ - Türkiye'nin dört bir yanında yaşayan Abhazlar, atalarının sürgün edildikten sonra Anadolu topraklarında ilk ayak bastığı Kandıra Kefken sahilinde bir araya gelerek 158. yılını andı.

Kuzey Kafkasya'da yaşayan Abhazlar, Çerkesler, Osetler ve çok sayıda farklı halk, Çarlık dönemi Rusya ile savaşmış ve topraklarından sürülmüştü. 158 yıl önce yaşanan bu olayın üzerine Kuzey Kafkasya'da yaşayan yüz binlerce kişi Anadolu topraklarına sürüldü. Sürgün sırasında Anadolu'ya gelişlerindeki ilk ayak bastıkları topraklar olan Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki Kefken Babalı Sahili'ne çıkan Kafkasyalılar, daha sonra başta Batı Karadeniz ve Marmara Bölgesi olmak üzere Türkiye'nin farklı bölgelerine dağıldı.

Türkiye'de yaşayan binlerce Kafkasyalı bu dönemleri unutmayarak anma programı gerçekleştirdi. Kefken Babalı Sahili'nde gerçekleşen programa Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Abhaz Dernekleri Federasyonu Başkanı Murat Gümüş, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, Abhazya Demografya Bakanı Vadim Haraziya, Abhazya'nın Türkiye yetkili temsilcisi İbrahim Ayuzba, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen Abhazlar ve Kuzey Kafkasyalılar katıldı. Kuzey Kafkasyalıların ilk çıktıkları anda yaşamını yitirenlerin defnedildiği tarihi mezarlıkta başlayan törenlerde Kuran-ı Kerim tilaveti yapılırken, dualar edildi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın programda Kafkasyalıların 158 yıl önce yaşadığı trajediyi anımsatarak her zaman Abhazlar ve Kuzey Kafkasyalıların yanlarında olduklarını söyledi.

Programın sonunda Kafkasyalılar ellerine aldıkları meşalelerle sahilde yürüyüşe geçti. Yüzlerce kişi daha sonra sahilin ortasına kurulan nart ateşini yakarak savaş ve sürgünde yaşamını yitiren atalarını andı.

Abhazlar, Kafkas sürgününün 158. yılını Karadeniz kıyısında andı
Abhazlar, Kafkas sürgününün 158. yılını Karadeniz kıyısında andı
Abhazlar, Kafkas sürgününün 158. yılını Karadeniz kıyısında andı
Abhazlar, Kafkas sürgününün 158. yılını Karadeniz kıyısında andı

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Kaynak: İHA

Karadeniz, Kocaeli, Kandıra, Türkiye, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Abhazlar, Kafkas sürgününün 158. yılını Karadeniz kıyısında andı - Son Dakika


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