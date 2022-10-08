Acarlar Longozu'nun turizm destinasyonu genişletilecek - Son Dakika
Üye Girişi

Acarlar Longozu'nun turizm destinasyonu genişletilecek

08.10.2022 11:24
Acarlar Longozu'nun turizm destinasyonu genişletilecek

Türkiye'nin tek parça halindeki en büyük subasar ormanı özelliği taşıyan Sakarya'daki Acarlar Longozu'nun Kaynarca ilçesi tarafında kalan kısmı da yapılacak tesis, kuş gözetleme kuleleri, gezinti yolları ve kano gezileriyle turizme kazandırılacak.

Türkiye'nin tek parça halindeki en büyük subasar ormanı özelliği taşıyan Sakarya'daki Acarlar Longozu'nun Kaynarca ilçesi tarafında kalan kısmı da yapılacak tesis, kuş gözetleme kuleleri, gezinti yolları ve kano gezileriyle turizme kazandırılacak.

Dünyanın en büyük subasar ormanlarından biri kabul edilen longoz, göç yolunda olması nedeniyle alaca balıkçıl, kaşıkçı, çeltikçi, karabatak, bahri, pakta, altıngöz, kadife ördek ve sülün gibi 200'e yakın yerli ve göçmen kuşla çeşitli balıklara ev sahipliği yapıyor.

Beyaz nilüferleri, göl soğanı ve su menekşesi gibi endemik bitkileri, piknik alanları ve konaklama imkanlarıyla her yıl çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan longoz, Karasu ve Kaynarca ilçelerinin ortasında bulunan 24 kilometrekarelik bir alana sahip.

Karasu kesimindeki turizm hareketliliğinin longozun büyük bölümünün bulunduğu Kaynarca'da da artırılması amacıyla harekete geçen Kaynarca Belediyesi, bölgeye tesis, kuş gözetleme kuleleri ve gezinti yolları inşa edecek.

Kano gezilerinin de yapılacağı bölgenin Karasu bölgesindeki gibi turist çekmesine yönelik çalışma yürütülüyor.

"Önümüzdeki süreçte longozumuz vatandaşımızın hizmetine sunulacak"

Kaynarca Belediye Başkanı Murat Kefli, AA muhabirine, Acarlar Longozu'nun büyük kısmının Kaynarca sınırı içinde yer aldığını söyledi.

Longozun Karasu bölgesinde yer alan turistik tesislerin bir kısmının restorasyon sonrası faaliyete geçtiğini, bir kısmının da yapılacağını anlatan Kefli, "Kaynarca bölgemizde de planlamalarımızı yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte burada da longozumuz güzel şekilde halkımızın hizmetine sunulacak. Geçtiğimiz yıllar yollarla ilgili çalışmalar yaptık. Büyükşehir Belediyemiz de bitişikteki Melen Projesi Botanik Bahçesi'ni longozla entegre olacak şekilde faaliyete geçirdi." dedi.

Kefli, burada yapılacak tesislerin doğal ve ekolojik dengeyi bozmayacak şekilde planlandığını belirterek, bölgede daha çok kano şeklinde kayıklar ve kuş gözetleme kuleleri, longozun yakınında gözetleme ve gezi alanları yapılacağını, yeme içme gibi tesislerin longozdan biraz daha uzak olacağını kaydetti.

Longozdaki ağaçların kuruma sorunuyla 15 yıldır mücadele edildiğini, özellikle 3-4 yıldan bu yana yapılan ciddi çalışmalarla canlanmaya başladığını aktaran Kefli, şu bilgileri verdi:

"Bu yıl da Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden heyet incelemelerini yaptı. İnşallah buradaki ağaç varlığını da kurtaracağız, yani bu kuruma sürecinin önüne geçilmiş olacak. Longozu besleyen derelerde kirliliği engellemek için ilçemizin altyapı sıkıntısı vardı, onun için çalışmalar devam ediyor. Longoza bağlı dereler üzerinde kurulu bir fabrikanın arıtması yetersizdi, onlar da uyarı ve cezalar sonrası arıtma yapıyor. Longozu besleyen derelerde 4-5 gölet var. Bu göletlerden yaz döneminde longozdaki canlıların ölmemesi için su salıyoruz, longozu besliyoruz. Önümüzdeki süreçte kuş gözetleme kuleleri, gezinti yolları ve kanolarla longozumuz tüm vatandaşımızın hizmetine sunulmuş olacak."

"Fotoğrafladık ve çok eğlendik"

Longoza arkadaşlarıyla gelen Tuba Kılıç da Çorum'dan Sakarya'ya okumak için geldiğini belirterek, "Burayı çok merak ediyordum. Suyla dolu bir orman gördük, tekneyle burayı gezdik. Çok güzel hayvanlar, farklı ağaç çeşitleri gördük. Fotoğrafladık ve çok eğlendik." dedi.

İzmir'den Sakarya'ya üniversite okumaya gelen Arda Atlayan da longozda tekne gezintisi yaptıklarını, çeşitli hayvan ve ağaç türlerini görme imkanı bulduklarını dile getirerek, "Doğal, güzel ve gezilebilecek bir yer. Bol bol fotoğraf ve video çektik. Acarlar Longozu büyük bir yer, daha önce orman görmüştüm ama su basan bir orman görmemiştim." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Uzman isimden İstanbul'da su uyarısı: 'İsraf etmeyelim' Uzman isimden İstanbul'da su uyarısı: 'İsraf etmeyelim' Ağrı gündem haberleri | Ağrı Dağı eteklerinde yaşayan su maymununun beslenme anı kamerada Ağrı gündem haberleri | Ağrı Dağı eteklerinde yaşayan su maymununun beslenme anı kamerada
Kaynak: AA

Sakarya, su, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Acarlar Longozu'nun turizm destinasyonu genişletilecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:23 Haftalardır forma yüzü göremiyor! Yıldız futbolcu, devre arasında takımdan ayrılıyor
11:05 Akbank'ın mobil uygulaması çöktü! Milyonlarca müşterinin kredi kartlarında yanlış bakiye sorunu yaşanıyor
10:51 Mehmet Dinçerler ile samimi görüntüleri çıkan Kerimcan Durmaz'dan açıklama geldi: Öpüşme görüntüsü falan değil, samimi bir arkadaşım
10:48 Kırım Köprüsü'nü havaya uçuran Ukrayna'dan Putin'i kızdıracak açıklama: Herkes doğum gününde bu kadar pahalı bir hediye almıyor
10:32 Motorine zam yağmuru devam ediyor! Salı günü 1 lira 39 kuruşluk yeni bir zam daha gelecek
10:30 Danimarka kraliyet ailesinde Aşk-ı Memnu senaryosunu aratmayacak ilişki sarmalı! Kraliçe'nin küçük oğlu, ağabeyinin karısına aşık oldu
10:02 Bakan Nebati'den esnafa güzel haber: Limitlerin artırılması ve indirimlerin yapılacağı bir paket üzerinde çalışıyoruz
09:51 Ukrayna'nın Kırım işgalinin sembolü olan Kırım Köprüsü'nü vurduğu anlar kamerada
09:32 Ukrayna ordusu, Rusya'nın "Yıkılırsa kıyamet olur" dediği Kırım Köprüsü'nü bombaladı
09:22 Otogarda kan donduran ölüm: Talihsiz kadın, geri gelen otobüsün altında kalarak feci şekilde can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2022 11:41:31. #1.13#
SON DAKİKA: Acarlar Longozu'nun turizm destinasyonu genişletilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement