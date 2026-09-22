“Ada Kokusu” belgeseli, Gökçeada Amfi Tiyatro'da 18 Eylül'de gösterildi - Son Dakika
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“Ada Kokusu” belgeseli, Gökçeada Amfi Tiyatro'da 18 Eylül'de gösterildi

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“Ada Kokusu” belgeseli, Gökçeada Amfi Tiyatro\'da 18 Eylül\'de gösterildi
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İGÜ Öğr. Gör. Ahmet Bikiç'in yönettiği “Ada Kokusu” belgeseli, 18 Eylül'de Gökçeada Amfi Tiyatro'da ada halkıyla buluştu. Şule ve Aziz Bengi'nin İstanbul'dan Gökçeada'ya uzanan hayat hikâyesini anlatan belgesel, doğayla uyum ve sürdürülebilirliği aktardı.

İstanbul'un hızından Gökçeada'nın sakinliğine uzanan bir hayatın izini süren "Ada Kokusu" belgeseli, uluslararası festival yolculuğunun ardından hikayesinin doğduğu topraklarda seyircisiyle buluştu. İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Öğr. Gör. Ahmet Bikiç'in yönetmenliğini üstlendiği belgesel, 18 Eylül Cuma günü Gökçeada Amfi Tiyatro'da gerçekleştirilen özel gösterimde ada halkıyla bir araya geldi.

Şule ve Aziz Bengi'nin hayat hikayesi üzerinden doğayla yeniden bağ kurmanın, üretmenin ve sadeleşmenin anlamını izleyiciye aktaran belgesel, Gökçeada'nın doğal ve kültürel dokusunu sinemanın anlatım gücüyle buluşturdu.

İstanbul'dan Gökçeada'ya uzanan bir hayatın hikayesi

İstanbul'un kalabalığından ve hızlı hayat temposundan uzaklaşarak Gökçeada'da yeni bir hayat kuran Şule ve Aziz Bengi'nin hikayesini konu alan "Ada Kokusu", insanın doğayla kurduğu bağı ve hayatın özüne dönüş arayışını odağına alıyor.

Zeytin ağaçlarının gölgesinde, kekik kokuları ve ada rüzgarı eşliğinde şekillenen bu hikaye; sadeleşmenin, üretmenin ve doğayla uyum içinde hayatın anlamını izleyiciye aktarıyor. Gökçeada'nın kendine özgü atmosferini yalnızca bir mekan olarak değil, anlatının ayrılmaz bir parçası olarak ele alan belgesel, insanın yaşadığı coğrafyayla kurduğu ilişkinin hayat biçimini nasıl dönüştürebileceğine dikkat çekiyor.

Uluslararası festivaller aracılığıyla farklı coğrafyalardaki izleyicilere ulaşan "Ada Kokusu", Gökçeada'daki özel gösterimiyle başladığı yere döndü. Belgeselin kahramanlarıyla ada halkını aynı çatı altında buluşturan gece, anlatılan hikayenin gerçek hayatla yeniden buluşmasına sahne oldu.

"Ada Kokusu" Gökçeada'da sanat ve sürdürülebilirliği bir araya getirdi

Gökçeada Amfi Tiyatro'da gerçekleştirilen gala programı, İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serdar Egeli ve Gökçeada Belediye Başkanı Bülent Ecevit Atalay'ın konuşmalarıyla başladı.

Açılış konuşmalarının ardından gerçekleştirilen belgesel gösteriminde, Şule ve Aziz Bengi'nin İstanbul'dan Gökçeada'ya uzanan hayat yolculuğu izleyiciyle buluştu. Ada hayatının doğal ritmini, üretim kültürünü ve insanın doğayla kurduğu bağı merkezine alan belgesel, sürdürülebilirliği gündelik hayatın içinden bir hikayeyle ele aldı.

Gösterimin ardından belgeselin yönetmeni, İGÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Öğr. Gör. Ahmet Bikiç'in katılımıyla bir yönetmen söyleşisi gerçekleştirildi. Söyleşide belgeselin ortaya çıkış süreci, Gökçeada'daki çekim deneyimleri ve filmin uluslararası festival yolculuğu ele alındı.

Zeytin ağaçlarının gölgesinde sürdürülebilir bir hayat

Gecenin bir diğer bölümünde, belgeselin baş aktörleri Şule ve Aziz Bengi ile sürdürülebilirlik üzerine bir söyleşi gerçekleştirildi. İstanbul'dan Gökçeada'ya uzanan hayat yolculukları üzerinden doğayla uyumlu hayat, üretim kültürü ve sürdürülebilirliğin gündelik hayattaki karşılığı konuşuldu.

Şule ve Aziz Bengi'nin hayat deneyimleri, sürdürülebilirliğin yalnızca çevresel bir kavram olmadığını; insanın tüketim alışkanlıklarından üretim biçimlerine, yaşadığı çevreyle kurduğu ilişkiden gündelik tercihlerine kadar uzanan bütüncül bir hayat anlayışı olduğunu ortaya koydu. Belgeselin merkezinde yer alan sadeleşme ve doğayla yeniden bağ kurma arayışı, Gökçeada'nın kendine özgü hayat kültürüyle birlikte ele alınırken ada hayatının sunduğu deneyimler izleyicilerle paylaşıldı.

Hikayenin kahramanlarına ve belgesele katkı sunan isimlere plaket takdimi

Gala programı, belgeselin hayata geçirilmesine ve Gökçeada'daki özel gösterimin gerçekleştirilmesine katkı sunan isimler için düzenlenen plaket takdim töreniyle devam etti. İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serdar Egeli, Gökçeada Belediye Başkanı Bülent Ecevit Atalay ile belgeselin baş aktörleri Şule ve Aziz Bengi'ye plaketleri takdim edildi.

Kaynak: İHA
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