Adana Altın Koza Festivali'nde Şiddete Dur Teması - Son Dakika
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Kültür Sanat

Adana Altın Koza Festivali'nde Şiddete Dur Teması

Samancılar, Adana'nın güzel bir festival beklediğini ve Filistin sinemacılarını desteklediklerini belirtti.

17.09.2024 19:58
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Festival Yürütme Kurulu Başkanı Samancılar: " Adana'yı güzel bir festival bekliyor"

" Filistin sinemacılarının ve halkının yanındayız"

ADANA - Adana Altın Koza Film Festivali Yürütme Kurulu Başkanı Menderes Samancılar, Adana'yı güzel bir festival beklediğini belirterek, "Filistin sinemacılarının ve halkının yanındayız" dedi.

Adana Altın Koza Film Festivali Yürütme Kurulu Başkanı Menderes Samancılar, 31.'si düzenlenecek olan Uluslararası Altın Koza Film Festivali öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Samancılar, artık startı verdiklerini ve bu senede çıtayı yükselterek daha iddialı ve güzel bir festival yapmayı amaçladıklarını söyledi. Samancılar, "Hedefimize de şimdiden ulaştık diyebiliriz. Başta jüri başkanımız Nuri Bilge Ceylan olmak üzere değerli jüri üyelerimiz doğru seçimler yapacaktır. ve hak edenler kazanacaktır. Güzel bir festival bekliyor Adana'yı. Bu konuda içimiz rahat. Önemli olan halkımızın festivale katılımının artması. Bu sene biliyorsunuz ana temamız şiddete dur diyoruz. Çünkü kadın cinayetleri, çocuk cinayetleri, tecavüzler ve hayvanlara yapılan haksızlıklar böyle bir ismi kullanmamıza neden oldu. Yani böyle bir isme karar vermeye niyetlendik ve hayata geçirdik" diye konuştu.

"Filistin sinemacılarının ve halkının yanındayız diyoruz"

Samancılar, şiddete dur demek zorunda olduklarını ifade ederek, "En yakınımızda Gazze'de yapılan soykırımı insan hakları ihlallerinin yoğun yaşandığı bir ortamda yine şiddete dur diyoruz. Söylediğim gibi Filistinli sinemacıların belli bir direnişi var bu konuda barışçıl olarak Filistin sinemacılarının ve halkının yanındayız diyoruz. Gazze'deki katliama da dur diyoruz. Yaşasın sinema diyoruz. Yaşasın Filistinli sinemacı arkadaşlarımızın şanlı yürüyüşü" diye konuştu.

Adana'da defnedilen sinemacılar mezarı başında anılacak

Samancılar, Adana'da defnedilen sinemacı arkadaşları olduğuna da değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunlar Cengiz Sezici, Aytaç Arman, Rıza Akın. Bu meslektaşlarımızla uzun yıllar yaşadık. İstanbul'dan gelecek konuklarla beraber onları ziyaret edeceğiz. Saygı duruşunda bulunacağız. Yani unutmadığımızı bir kez daha onlara da kendi vicdanımıza da hatırlatacağız.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Adana Altın Koza Festivali'nde Şiddete Dur Teması - Son Dakika

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