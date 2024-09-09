Mozaik Sempozyumu Adana'da Başladı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Mozaik Sempozyumu Adana'da Başladı

Mozaik Sempozyumu Adana\'da Başladı

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Uluslararası Mozaik Sempozyumu, Bereketli Topraklar Üzerinde Renkli Dönüşümler temasıyla başladı. Sempozyuma 9 ülkeden 13 sanatçı katıldı ve eserler 21 Eylül'de sergilenecek.

09.09.2024 17:16
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Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Uluslararası Mozaik Sempozyumu başladı.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen ve yazar Orhan Kemal'e ithaf edilen "Bereketli Topraklar Üzerinde Renkli Dönüşümler" temalı sempozyum, Mutfak Müzesi'nde sanatseverlerle buluştu.

Sanat yönetmenliğini İtalyan mozaik sanatçısı Giulio Menossi'nin yaptığı sempozyuma, 9 ülkeden 13 sanatçı katıldı.

Mozaik sanatçılarının yapımını tamamlayacağı eserler, 21 Eylül'de Büyükşehir Belediyesi'nde sergilenecek.

Kaynak: AA

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