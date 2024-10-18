Adana'da 6. Piyano Festivali 2025'te - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Adana'da 6. Piyano Festivali 2025'te

Çukurova Üniversitesi, 21-26 Ocak 2025'te uluslararası piyano festivali düzenleyecek.

18.10.2024 22:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Devlet Konservatuvarı tarafından düzenlenen "6. Uluslararası Adana Rhapsody Piyano Festivali ve Yarışması" 21-26 Ocak 2025 tarihlerinde yapılacak.

ÇÜ'den yapılan açıklamaya göre, farklı coğrafyalardan genç ve yetenekli piyanistlerin katılacağı etkinliğin yürütme kurulu başkanlığını, Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Ülviyye Akbaş üstlenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Akbaş, Mithat Özsan Amfisi'nde yapılacak etkinlik için başvuruların 1 Kasım-6 Aralık tarihlerinde olduğunu belirtti.

Adana'nın ulusal ve uluslararası düzeyde tanınırlığını arttırmak için çalışmalarına devam ettiklerini ifade eden Akbaş, şunları kaydetti:

"Festivalin amacı, sadece profesyonel konservatuvar eğitimi alan öğrencilere ulaşmanın yanında aynı zamanda hobi olarak piyano eğitimi alan ve büyük sahneye çıkma cesareti ve isteği olan çocuklarımızı da desteklemek, onlara profesyonel piyanistler gibi büyük bir sahnede performanslarını sergilemeleri ve bu mutluluğu yaşamaları için böyle bir platform yaratarak imkan sunmak aynı zamanda ailelerinin de bu gurur ve mutluluğu yaşamalarına ve Adana kent insanımızın da piyano müziğine ilgi ve bakışını geliştirmektir."

Yarışmaya Türkiye'deki ve yurt dışındaki tüm resmi ve özel konservatuvarlarda veya müzik okullarında profesyonel olarak klasik piyano eğitimi alan çocukların katılım sağlayabileceklerini vurgulayan Akbaş, yarışmanın 1 aşamadan oluşacağını ve 5 yaş kategorisinde gerçekleştirmeyi planladıklarını aktardı.

Kaynak: AA

Çukurova Üniversitesi, Kültür Sanat, Etkinlikler, Eğitim, Sanat, Müzik, adana, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Adana'da 6. Piyano Festivali 2025'te - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:00 Dilan Polat, Sıla Doğu ile dudak dudağa öpüştü Dilan Polat, Sıla Doğu ile dudak dudağa öpüştü
07:33 Abdi İbrahim’in patronu Nezih Barut, Fenerbahçe’nin başkan yardımcısı oldu Abdi İbrahim'in patronu Nezih Barut, Fenerbahçe'nin başkan yardımcısı oldu
01:24 Yeni atama kararları belli oldu: Sağlık Bakanlığında bir isim görevden alındı Yeni atama kararları belli oldu: Sağlık Bakanlığında bir isim görevden alındı
00:07 Mağdur aileler birer birer otaya çıkıyor Bebek katilleri ’Çocuğunuz 2 hafta içinde ölecek’ demiş Mağdur aileler birer birer otaya çıkıyor! Bebek katilleri 'Çocuğunuz 2 hafta içinde ölecek' demiş
21:48 Yenidoğan çete üyesi itiraf etti: Morarmaya başlayan bebeği narkotik ilaç ile uyuttu Yenidoğan çete üyesi itiraf etti: Morarmaya başlayan bebeği narkotik ilaç ile uyuttu
11:22 Hikmet Karaman’ın yeni takımı herkesi şaşırttı Hikmet Karaman'ın yeni takımı herkesi şaşırttı
11:07 Oktay Kaynarca’dan çok konuşulacak itiraf: Kurtlar Vadisi uyarlamaydı Oktay Kaynarca'dan çok konuşulacak itiraf: Kurtlar Vadisi uyarlamaydı
11:06 Güncellenen hileli gıda listesi yayımlandı Güncellenen hileli gıda listesi yayımlandı!
11:01 Yahya Sinvar planlı bir suikastla değil tesadüfen öldürülmüş Yahya Sinvar planlı bir suikastla değil tesadüfen öldürülmüş
10:51 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Ben de tasarruf yapıyorum Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Ben de tasarruf yapıyorum
10:32 Hindistan’da yılan tarafından ısırılan adam, yılanı boynuna sarıp hastaneye gitti Hindistan'da yılan tarafından ısırılan adam, yılanı boynuna sarıp hastaneye gitti
10:23 Gıda denetimleri okulları da kapsayacak Gıda denetimleri okulları da kapsayacak
10:18 Aksaray’da 7 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı görüntüsü ortaya çıktı Aksaray'da 7 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı görüntüsü ortaya çıktı
10:10 İçişleri Bakanlığı, terörist kategorisinde ödül tarifesini değiştirdi İçişleri Bakanlığı, terörist kategorisinde ödül tarifesini değiştirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2024 08:23:21. #1.12#
SON DAKİKA: Adana'da 6. Piyano Festivali 2025'te - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.