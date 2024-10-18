Adana'da 6. Piyano Festivali 2025'te

Kültür Sanat

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Devlet Konservatuvarı tarafından düzenlenen "6. Uluslararası Adana Rhapsody Piyano Festivali ve Yarışması" 21-26 Ocak 2025 tarihlerinde yapılacak.

ÇÜ'den yapılan açıklamaya göre, farklı coğrafyalardan genç ve yetenekli piyanistlerin katılacağı etkinliğin yürütme kurulu başkanlığını, Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Ülviyye Akbaş üstlenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Akbaş, Mithat Özsan Amfisi'nde yapılacak etkinlik için başvuruların 1 Kasım-6 Aralık tarihlerinde olduğunu belirtti.

Adana'nın ulusal ve uluslararası düzeyde tanınırlığını arttırmak için çalışmalarına devam ettiklerini ifade eden Akbaş, şunları kaydetti:

"Festivalin amacı, sadece profesyonel konservatuvar eğitimi alan öğrencilere ulaşmanın yanında aynı zamanda hobi olarak piyano eğitimi alan ve büyük sahneye çıkma cesareti ve isteği olan çocuklarımızı da desteklemek, onlara profesyonel piyanistler gibi büyük bir sahnede performanslarını sergilemeleri ve bu mutluluğu yaşamaları için böyle bir platform yaratarak imkan sunmak aynı zamanda ailelerinin de bu gurur ve mutluluğu yaşamalarına ve Adana kent insanımızın da piyano müziğine ilgi ve bakışını geliştirmektir."

Yarışmaya Türkiye'deki ve yurt dışındaki tüm resmi ve özel konservatuvarlarda veya müzik okullarında profesyonel olarak klasik piyano eğitimi alan çocukların katılım sağlayabileceklerini vurgulayan Akbaş, yarışmanın 1 aşamadan oluşacağını ve 5 yaş kategorisinde gerçekleştirmeyi planladıklarını aktardı.