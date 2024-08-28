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Adana'da açık hava sinemasında "Aybüke, Öğretmen Oldum Ben" filmi gösterildi

ADANA - Adana'nın Feke ilçesinde açık hava sinemasında Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın hayatını konu alan "Aybüke, Öğretmen Oldum Ben' filmi gösterildi.

Feke Belediyesi tarafından Torosların çocuklarına 9 Haziran 2017'de Batman'ın Kozluk ilçesinde bölücü terör örgütü PKK'lılar tarafından şehit edilen öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın hayatını anlatan "Aybüke, Öğretmen oldum Ben" filmi açık hava sinemasında gösterildi. Feke Belediye Başkanı Cömert Özen Torosların evlatlarına örnek vatan sevgisinin en güzel örneğini göstermek istediklerini söyledi.

Feke Belediyesi ev sahipliğinde Adana İl Gençlik Spor Müdürlüğü Gençlik etkinlikleri çerçevesinde gerçekleşen programda gençler şehit öğretmenin seslendirdiği türküleri söylerken sineme filminde Mardin'de Şehit olan kaymakam Muhammed Safitürk'ün hayatı da gösterildi. Gösterim esnasında duygu dolu anlar yaşandı.

Adana Gençlik Hizmetleri Müdürü Mehmet Tosun, devletin bir görevinin de kültürünü ve değerlerini yeni nesillere aktarmak olduğunu kaydetti.

Feke Belediye Başkanı Cömert Özen ilçede vatan için şehit düşen kahramanların hayatlarını örnek olması için gençlerle buluşturduklarını vatan sevgisini anlattıklarını ifade etti.