Adana\'da Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi\'nden Araştırma Görevlisi Cihangir Eker\'in \'Çukurova Akdeniz\' konulu sergisi açıldı

Kültür Sanat

Adana'da Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Öğretmenliği Bölümü Araştırma Görevlisi Cihangir Eker'in 6 yıllık çalışmayla hazırladığı "Çukurova Akdeniz" konulu illüstrasyon sergisi açıldı.

Eker'in, Çukurova ve Akdeniz'i konu aldığı sergi, Kaman Sanat Galerisi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Sergide 32 dijital illüstrasyon yer alıyor.

Eker, törende yaptığı konuşmada, bunun halka açık ilk sergisi olması dolayısıyla memnuniyet duyduğunu söyledi.

Çalışmalarında hareket noktasının çocuk anıları olduğunu anlatan Eker, "Çocukken sürekli ailemle birlikte Adana'dan Mersin'e ziyarete giderdik, Kızkalesi'ni gezerdik. Yaptığım çizimlerde de bu yüzden kentsel mekanları konu almaya başladım." diye konuştu.

Konuşmanın ardından katılımcılar sergiyi gezdi.

Sergi, 27 Mart Çarşamba gününe kadar ziyaret edilebilecek.