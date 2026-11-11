Adana'da düzenlenen festivalde su krizine dikkat çeken Blue 404 sergisi açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Adana'da düzenlenen festivalde su krizine dikkat çeken Blue 404 sergisi açıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana\'da düzenlenen festivalde su krizine dikkat çeken Blue 404 sergisi açıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Adana Kültür Yolu Festivali kapsamında, su krizine dikkat çekmeyi amaçlayan Blue 404 sergisi açıldı. Festivalde dokuma atölyesi ve Merkez Park'taki Çocuk Köyü etkinlikleri de yapıldı; etkinlikler 15 Kasım'a kadar sürecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Adana Kültür Yolu Festivali'nde çocuk etkinliği, sergi ve atölyeler gerçekleştirildi.

Festival kapsamında Adana Müze Kompleksi Popüler Kültür Müzesi'nde su krizine dikkati çekmeyi amaçlayan "Blue 404: Blue Not Found" sergisi açıldı.

Küratörlüğünü Vedat Şeker, Cihangir Eker ve Fatih Altunbaş'ın üstlendiği sergide, su kaynaklarının korunması ve su krizine yönelik farkındalık oluşturulması amacıyla hazırlanan görsellere yer verildi.

Öte yandan, kentin üretim kültürünü yansıtan ve sanatın farklı disiplinlerinden örnekler sunan sergiler de ziyaretçilerle buluşturuldu.

Festival kapsamında düzenlenen dokuma atölyesinde katılımcılar, geleneksel dokuma sanatını yakından tanıma fırsatı buldu.

Çocuklar da merkez Seyhan ilçesindeki Merkez Park'ta kurulan "Çocuk Köyü"nde çeşitli etkinliklere katıldı.

Adana Kültür Yolu Festivali, 15 Kasım'a kadar sergiler, konserler, tiyatro oyunları, söyleşiler, atölyeler ve çocuk etkinlikleriyle kentin farklı noktalarında sanatseverleri ağırlamaya devam edecek.

Kaynak: AA
Yerel HaberlerKültür SanatEtkinlikKültürGüncelTurizmÇocukAdanaÇevreSanatSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üst düzey yöneticiyi otelde böyle bastılar İğrenç planı bozuldu Üst düzey yöneticiyi otelde böyle bastılar! İğrenç planı bozuldu
ABD’de ırkçılık skandalı Kız öğrenciler güvenlik kamerasına yakalandı ABD'de ırkçılık skandalı! Kız öğrenciler güvenlik kamerasına yakalandı
İran’dan tansiyonu yükseltecek açıklama “7 şart yerine getirilmezse...“ İran'dan tansiyonu yükseltecek açıklama! "7 şart yerine getirilmezse..."
12 yaşındaki kızı silah tehdidiyle boş araziye götürürken yakalandı 12 yaşındaki kızı silah tehdidiyle boş araziye götürürken yakalandı
Fon soruşturmasında 3 tutuklama daha Fon soruşturmasında 3 tutuklama daha
Galatasaray’da şok ayrılık Böyle bir sonu kimse beklemiyordu Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
10:55
BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu istifa etti
BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu istifa etti
10:54
50 bin lirayı duyan koşuyor Kontenjanlar doldu, yer bulunamıyor
50 bin lirayı duyan koşuyor! Kontenjanlar doldu, yer bulunamıyor
10:43
10 Kasım’da kaydedilen bu görüntü büyük tartışma yarattı
10 Kasım'da kaydedilen bu görüntü büyük tartışma yarattı
10:42
Serdal Adalı’dan Talisca’yı bekleyenlere kötü haber
Serdal Adalı'dan Talisca'yı bekleyenlere kötü haber
09:38
Ankara kulislerinden asgari ücret rakamı sızdı İşte konuşulan rakam
Ankara kulislerinden asgari ücret rakamı sızdı! İşte konuşulan rakam
09:13
Babası fon soruşturmasında gözaltında Otelde kaydedilen görüntüler tartışma yarattı
Babası fon soruşturmasında gözaltında! Otelde kaydedilen görüntüler tartışma yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2026 10:59:06. #7.12#
SON DAKİKA: Adana'da düzenlenen festivalde su krizine dikkat çeken Blue 404 sergisi açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android