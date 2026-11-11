Adana\'da düzenlenen festivalde su krizine dikkat çeken Blue 404 sergisi açıldı

Adana'da düzenlenen festivalde su krizine dikkat çeken Blue 404 sergisi açıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Adana Kültür Yolu Festivali kapsamında, su krizine dikkat çekmeyi amaçlayan Blue 404 sergisi açıldı. Festivalde dokuma atölyesi ve Merkez Park'taki Çocuk Köyü etkinlikleri de yapıldı; etkinlikler 15 Kasım'a kadar sürecek.
Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Adana Kültür Yolu Festivali'nde çocuk etkinliği, sergi ve atölyeler gerçekleştirildi.
Festival kapsamında Adana Müze Kompleksi Popüler Kültür Müzesi'nde su krizine dikkati çekmeyi amaçlayan "Blue 404: Blue Not Found" sergisi açıldı.
Küratörlüğünü Vedat Şeker, Cihangir Eker ve Fatih Altunbaş'ın üstlendiği sergide, su kaynaklarının korunması ve su krizine yönelik farkındalık oluşturulması amacıyla hazırlanan görsellere yer verildi.
Öte yandan, kentin üretim kültürünü yansıtan ve sanatın farklı disiplinlerinden örnekler sunan sergiler de ziyaretçilerle buluşturuldu.
Festival kapsamında düzenlenen dokuma atölyesinde katılımcılar, geleneksel dokuma sanatını yakından tanıma fırsatı buldu.
Çocuklar da merkez Seyhan ilçesindeki Merkez Park'ta kurulan "Çocuk Köyü"nde çeşitli etkinliklere katıldı.
Adana Kültür Yolu Festivali, 15 Kasım'a kadar sergiler, konserler, tiyatro oyunları, söyleşiler, atölyeler ve çocuk etkinlikleriyle kentin farklı noktalarında sanatseverleri ağırlamaya devam edecek.
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