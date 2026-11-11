Adana\'da düzenlenen festivalde su krizine dikkat çeken Blue 404 sergisi açıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Adana Kültür Yolu Festivali'nde çocuk etkinliği, sergi ve atölyeler gerçekleştirildi.

Festival kapsamında Adana Müze Kompleksi Popüler Kültür Müzesi'nde su krizine dikkati çekmeyi amaçlayan "Blue 404: Blue Not Found" sergisi açıldı.

Küratörlüğünü Vedat Şeker, Cihangir Eker ve Fatih Altunbaş'ın üstlendiği sergide, su kaynaklarının korunması ve su krizine yönelik farkındalık oluşturulması amacıyla hazırlanan görsellere yer verildi.

Öte yandan, kentin üretim kültürünü yansıtan ve sanatın farklı disiplinlerinden örnekler sunan sergiler de ziyaretçilerle buluşturuldu.

Festival kapsamında düzenlenen dokuma atölyesinde katılımcılar, geleneksel dokuma sanatını yakından tanıma fırsatı buldu.

Çocuklar da merkez Seyhan ilçesindeki Merkez Park'ta kurulan "Çocuk Köyü"nde çeşitli etkinliklere katıldı.

Adana Kültür Yolu Festivali, 15 Kasım'a kadar sergiler, konserler, tiyatro oyunları, söyleşiler, atölyeler ve çocuk etkinlikleriyle kentin farklı noktalarında sanatseverleri ağırlamaya devam edecek.