Adana'da İmamın Etkinlikleri ve Temizlik Çalışmaları Mahalle Sakinlerini Memnun Ediyor

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Adana'nın Feke ilçesi kırsalındaki camide görev yapan 29 yaşındaki imam Emrullah Ardo, yaptığı etkinlikler ve temizlik çalışmalarıyla mahalle sakinlerinin gönüllerine dokunuyor.

Yerebakan Mahallesi Camisi'nde 3 yıl önce mesleğe başlayan Ardo, Kur'an kursuna katılan çocuklar için oyunlar ve hediyeler hazırlıyor, mahalleyi güzelleştirmek için çaba gösteriyor.

Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı İlçe Gençlik Koordinatörlüğü görevini de yürüten Ardo, vatandaşları sık sık ziyaret ederek ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatılmasına katkı sunuyor.

Ardo'nun, camideki faaliyetlerden ve mahalle sokaklarında yaptığı temizlik çalışmalarından görüntüleri paylaştığı sosyal medya hesabı da rağbet görüyor.

"Faaliyetlerle çocuklarımıza camiyi sevdirmeyi amaçlıyorum"

İmam hatip Emrullah Ardo, AA muhabirine, Kur'an kursuna katılan çocuklara İslam'ı sevdirmeyi hedeflediğini söyledi.

Hayırseverlerin desteğiyle çocuklara çeşitli hediyeler verdiklerini belirten Ardo, "Çocuklarımıza dinimizi daha güzel şekilde öğretmek için çalışıyorum. Çocukların camiyi sevmesi, ders aralarında sıkılmaması için oyunlar oynuyoruz." dedi.

Ardo, camiye yerleştirdiği rafla "cami market" projesini hayata geçirdiğini, ders sonunda çocuklara ikramda bulunduğunu anlattı.

Çocukların etkinlikleri sevdiğini dile getiren Ardo, şöyle konuştu:

"Dinimizi öğretecek programlar ve güzel faaliyetlerimiz var. Faaliyetlerle çocuklarımıza camiyi sevdirmeyi ve güzel İslam dinimizi anlatmayı amaçlıyorum. Maksadımız çocukların gönlüne girmek. Gerçekten de olumlu dönüşler alıyorum. Çocuklar camiye koşarak geliyor. Onları bu şekilde görünce çok duygulanıyor, böyle bir şeye vesile olduğum için Allah'a hamdediyorum."

Ardo, eşiyle mahallenin sokaklarını temizlediği videonun sosyal medyada ilgi gördüğünü vurgulayarak, "Eşimle yaptığımız faaliyetleri sosyal medyaya aktarırsak belki meslektaşlarımıza, kardeşlerimize ve büyüklerimize örnek olur diye düşündüm. 'Onlar da çocukları, büyükleri sevindirirler gönüllerine girer' dedim. Hamdolsun özellikle son attığımız video çok ilgi gördü. İnşallah örnek olmuşuzdur." ifadelerini kullandı.

İmamlığın gönül işi olduğunu belirten Ardo, şunları kaydetti:

"Camideki görevimizden kalan zamanlarda köylülerimize yardım ediyor, onlara hizmet ediyoruz. Caminin bakımını eşimle yapıyorum. Köyde gezerken kötü bir yer veya çöp gördüğümde dayanamıyorum, temizliyorum. İçim rahatlıyor."