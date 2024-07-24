Adana'da İmamın Etkinlikleri ve Temizlik Çalışmaları Mahalle Sakinlerini Memnun Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Adana'da İmamın Etkinlikleri ve Temizlik Çalışmaları Mahalle Sakinlerini Memnun Ediyor

Adana'nın Feke ilçesinde görev yapan 29 yaşındaki imam Emrullah Ardo, Yerebakan Mahallesi Camisi'nde çocuklara oyunlar ve hediyeler hazırlayarak camiyi sevdirmeyi amaçlıyor. Ayrıca, mahalle sakinlerine yardım eli uzatıyor ve temizlik çalışmaları yapıyor. Ardo'nun faaliyetlerini paylaştığı sosyal medya hesabı da büyük ilgi görüyor.

24.07.2024 13:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Feke ilçesi kırsalındaki camide görev yapan 29 yaşındaki imam Emrullah Ardo, yaptığı etkinlikler ve temizlik çalışmalarıyla mahalle sakinlerinin gönüllerine dokunuyor.

Yerebakan Mahallesi Camisi'nde 3 yıl önce mesleğe başlayan Ardo, Kur'an kursuna katılan çocuklar için oyunlar ve hediyeler hazırlıyor, mahalleyi güzelleştirmek için çaba gösteriyor.

Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı İlçe Gençlik Koordinatörlüğü görevini de yürüten Ardo, vatandaşları sık sık ziyaret ederek ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatılmasına katkı sunuyor.

Ardo'nun, camideki faaliyetlerden ve mahalle sokaklarında yaptığı temizlik çalışmalarından görüntüleri paylaştığı sosyal medya hesabı da rağbet görüyor.

"Faaliyetlerle çocuklarımıza camiyi sevdirmeyi amaçlıyorum"

İmam hatip Emrullah Ardo, AA muhabirine, Kur'an kursuna katılan çocuklara İslam'ı sevdirmeyi hedeflediğini söyledi.

Hayırseverlerin desteğiyle çocuklara çeşitli hediyeler verdiklerini belirten Ardo, "Çocuklarımıza dinimizi daha güzel şekilde öğretmek için çalışıyorum. Çocukların camiyi sevmesi, ders aralarında sıkılmaması için oyunlar oynuyoruz." dedi.

Ardo, camiye yerleştirdiği rafla "cami market" projesini hayata geçirdiğini, ders sonunda çocuklara ikramda bulunduğunu anlattı.

Çocukların etkinlikleri sevdiğini dile getiren Ardo, şöyle konuştu:

"Dinimizi öğretecek programlar ve güzel faaliyetlerimiz var. Faaliyetlerle çocuklarımıza camiyi sevdirmeyi ve güzel İslam dinimizi anlatmayı amaçlıyorum. Maksadımız çocukların gönlüne girmek. Gerçekten de olumlu dönüşler alıyorum. Çocuklar camiye koşarak geliyor. Onları bu şekilde görünce çok duygulanıyor, böyle bir şeye vesile olduğum için Allah'a hamdediyorum."

Ardo, eşiyle mahallenin sokaklarını temizlediği videonun sosyal medyada ilgi gördüğünü vurgulayarak, "Eşimle yaptığımız faaliyetleri sosyal medyaya aktarırsak belki meslektaşlarımıza, kardeşlerimize ve büyüklerimize örnek olur diye düşündüm. 'Onlar da çocukları, büyükleri sevindirirler gönüllerine girer' dedim. Hamdolsun özellikle son attığımız video çok ilgi gördü. İnşallah örnek olmuşuzdur." ifadelerini kullandı.

İmamlığın gönül işi olduğunu belirten Ardo, şunları kaydetti:

"Camideki görevimizden kalan zamanlarda köylülerimize yardım ediyor, onlara hizmet ediyoruz. Caminin bakımını eşimle yapıyorum. Köyde gezerken kötü bir yer veya çöp gördüğümde dayanamıyorum, temizliyorum. İçim rahatlıyor."

Kaynak: AA

Sosyal Medya, Adana, Cami, Feke, Yaşam, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Adana'da İmamın Etkinlikleri ve Temizlik Çalışmaları Mahalle Sakinlerini Memnun Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis’teki protestolara sert çıktı: Biz bu şımarıklığa boyun eğmeyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'teki protestolara sert çıktı: Biz bu şımarıklığa boyun eğmeyiz
13:57 Bakan Tunç’tan Bahçeli’nin “Köpeklere karşı uygulanacak yanlışın karşısında oluruz“ sözlerine yanıt Bakan Tunç'tan Bahçeli'nin "Köpeklere karşı uygulanacak yanlışın karşısında oluruz" sözlerine yanıt
12:54 Erdoğan CHP’li belediyelere resti çekti: Bakanlığımız borçların tahsiline başlayacak Erdoğan CHP'li belediyelere resti çekti: Bakanlığımız borçların tahsiline başlayacak
12:06 Milli Eğitim Bakanı Tekin: Mevzuata uymayan Fransız okullarına işlem yapılacak Milli Eğitim Bakanı Tekin: Mevzuata uymayan Fransız okullarına işlem yapılacak
10:10 Yargıtay kararını verdi Türkiye’nin dev havayolu şirketi Atlasglobal resmen iflas etti Yargıtay kararını verdi! Türkiye'nin dev havayolu şirketi Atlasglobal resmen iflas etti
14:11 İngilizlerden Jose Mourinho için olay sözler: Aşağılanmaktan kıl payı kurtuldu İngilizlerden Jose Mourinho için olay sözler: Aşağılanmaktan kıl payı kurtuldu
14:06 Bir haftada 1 milyon sterlin kazanan Dua Lipa, İngiltere’nin en zengin ünlüleri arasına girdi Bir haftada 1 milyon sterlin kazanan Dua Lipa, İngiltere'nin en zengin ünlüleri arasına girdi
12:58 Erdoğan: Kimse bize merhamet dersi vermeye kalkmasın, Meclis tatile girmeden meseleyi çözeceğiz Erdoğan: Kimse bize merhamet dersi vermeye kalkmasın, Meclis tatile girmeden meseleyi çözeceğiz
12:44 Galatasaray, Wendel transferinden vazgeçti Galatasaray, Wendel transferinden vazgeçti
12:27 Şeyma Subaşı’dan bomba İtiraf: Yine aşık oldum Şeyma Subaşı'dan bomba İtiraf: Yine aşık oldum
11:47 Nepal’de bir yolcu uçağının pistten çıkıp patlaması sonucu 18 kişinin öldüğü korkunç uçak kazasına ait görüntüler yayınlandı Nepal'de bir yolcu uçağının pistten çıkıp patlaması sonucu 18 kişinin öldüğü korkunç uçak kazasına ait görüntüler yayınlandı
11:39 Hakkari’de teröristler tarafından tuzaklanan mayına basan çoban yaşamını yitirdi Hakkari'de teröristler tarafından tuzaklanan mayına basan çoban yaşamını yitirdi
11:34 Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri transferini KAP’a bildirdi Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri transferini KAP'a bildirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2024 14:51:51. #1.11#
SON DAKİKA: Adana'da İmamın Etkinlikleri ve Temizlik Çalışmaları Mahalle Sakinlerini Memnun Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement