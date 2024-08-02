Adana'da kadınlar, 650 yıllık 'Tokat tahta baskı' sanatını eserleriyle yaşatıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Adana'da kadınlar, 650 yıllık 'Tokat tahta baskı' sanatını eserleriyle yaşatıyor

Adana'da açılan 'Tokat tahta baskı' kursunda kadınlar, 650 yıllık geleneksel el sanatı olan bu sanatı öğrenerek eserler ortaya çıkarıyor. Kursa büyük ilgi olduğunu belirten Kültür Bakanlığı Sanatçısı Meltem Koyunoğlu, geleneği geleceğe aktarma sorumluluğunun önemine dikkat çekti.

02.08.2024 22:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da kadınlar, 650 yıllık 'Tokat tahta baskı' sanatını eserleriyle yaşatıyor

ADANA - Adana'da 650 yıllık 'Tokat tahta baskı' sanatını icra eden kadınlar, gelecek ve geçmiş arasında köprü niteliği taşıdığını belirttikleri sanatı, eserleriyle yaşatıyor.

Çukurova Belediyesi Tesisler Müdürlüğü'ne bağlı Atatürk Kadın Yaşam Köyü'nde açılan "Tokat tahta baskı" kursu büyük ilgi görüyor. 650 yıllık geleneksel el sanatlarından olan ve unutulmaya yüz tutan 'Tokat tahta baskı' kursunda, tahta parçalarından model kalıpları oluşturan ve bunlarla renkli baskılar yapmayı öğrenen kadınlar çeşitli eserler ortaya çıkarıyor.

"Geleneği geleceğe aktarma sorumluluğu çok büyük"

Kurslara ilginin büyük olduğunu belirten Kültür Bakanlığı Sanatçısı Meltem Koyunoğlu, "Öğrenciler hem zamanlarını değerlendiriyorlar, hem de kendilerini yeni bilgiler öğrenerek geliştiriyorlar. Tokat tahta baskı kursu unutulmaya yüz tutmuş sanatlardan bir tanesi. Geleneksel kalıplar ile geleneksel desenleri basmayı öğretiyoruz. Bunları isterlerse çanta, peştemal ve tişörtlerinde kullanabiliyorlar. Hem gündelik hayatlarında değerlendirebiliyorlar hem de ürün haline getirerek satış yapabilir, gelir de elde edebilirler" dedi.

Tokat tahta baskı sanatının geçmişi hakkında da bilgi veren Koyunoğlu, "Geçmişteki ustalar kendileri ahşaptan kalıplarını oyarak kendilerine özel desenler oluştururlardı. Bir usta hem oymayı bilirdi, hem de dağlara çıkarak kök boyalarını toplar ve boyalarını yapardı. Dokumalarını bile kendisi yapan ustalar vardı. Yani bir ürünü çıkarırken tek elden çıkıyordu ürünler. Günümüzde teknoloji değişti, gelişti. Şimdi o kadar detaylı çalışmalar çok az. Bizler de halk eğitim aracılığı ile bunları kendi bilgimiz dahilinde gelecek nesillere aktarmak için çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Geleneği geleceğe aktarma sorumluluğu da üstlendiklerine dikkat çeken Koyunoğlu, "Sanatı insanların ruhlarına, zevklerine uygun şekilde dönüştürerek aksettirmeye çalışıyoruz. Bir öğrencinin 'bunu ben yaptım' dediği nokta hem bizim hem öğrencinin en keyif aldığı nokta" ifadelerini kullandı.

"Bizler gelecek ve geçmiş arasındaki aracılarız"

Kendisini geçmişi geleceğe aktarmaya yönelik 'aracı' olarak hissettiğini belirten Tokat tahta baskı eğitimi alan kursiyerlerden Maide Özhusun da, "Geçmişten bugünümüze gelen güzel bir sanatsal aktivite olduğunu düşünüyorum. Bir de bunları geleceği yansıttığımızı düşünüyorum. Bizler gelecek ve geçmiş arasındaki aracılar oluyoruz. Bunu geleceğe ne kadar modernize ederek aktarırsak gençlerin ona ilgisi daha farklı olur diye düşünüyorum. O yüzden eski birebir örnekler ile de çalışıyoruz, ayrıca onları modernize edip yeni bir tasarımla geleceğe aktarmak için de çalışmalarımızı Meltem hanımın sayesinde beraberce yapıyoruz. Şu anda ben kendimi geleceğe aktarım olarak aracı görüyorum. O yüzden çok daha iyi hissediyorum. Dünyada her şeyi yok ettiğimiz için bazı şeyleri de yaşatmamız gerekir diye düşünüyorum. Bizim bu işin 'yaşatan' kısmında olmamız hakikaten gurur verici" diye konuştu.

"8 yılda 6 bin kadına eğitim verdik"

Atatürk Kadın Yaşam Köyü'nde önceliklerinin kadınlara istihdam sağlamak olduğunu belirten Merkez Yöneticisi Ayşe Atay ise, "Burada kuruluş amacımız unutulmuş sanatları icra etmekti. 8 yıldır burada bunu yapıyoruz. Günlük 180-200 kadın merkezimizi ziyaret ediyor. Hem eğitim alıyorlar, hem üretim yapıyorlar. 8 yılda yaklaşık 6 bin kadına eğitim verdik. Bunlardan yaklaşık bin küsur kadınımıza istihdam sağladık. Bir kısmı usta öğreticilik yapıyor, bir kısmı ise evden çalışıyor. Şu anda 650 yıllık unutulmaya yüz tutmuş Tokat tahta baskı sanatını icra ediyoruz merkezimizde. Aslında çok eski yıllarda taş baskı olarak geçiyor. Bugünlerde taş ustaları kalmadığından dolayı ahşaptan kalıplar yaparak bunları ürüne çeviriyoruz. Şu anda kursiyerlerimiz bu eğitimi aldıkları için çok mutlular. Biz de çok mutluyuz elbette" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Kültür Bakanlığı, Tokat, Adana, Sanat, Kültür, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Adana'da kadınlar, 650 yıllık 'Tokat tahta baskı' sanatını eserleriyle yaşatıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan soykırımcı İsrailli bakana, siyasilerden peş peşe tepkiler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan soykırımcı İsrailli bakana, siyasilerden peş peşe tepkiler
21:54 İBB Başkanı İmamoğlu, kendisini küstah paylaşıma etiketleyen İsrailli bakana haddini bildirdi İBB Başkanı İmamoğlu, kendisini küstah paylaşıma etiketleyen İsrailli bakana haddini bildirdi
20:57 Soykırım savunucusu İsrailli bakandan skandal Türkiye paylaşımı Bir de İmamoğlu’nu etiketledi Soykırım savunucusu İsrailli bakandan skandal Türkiye paylaşımı! Bir de İmamoğlu'nu etiketledi
18:58 Instagram’a erişim engelinin ekonomiye faturası ağır oldu Günlük zarar dudak uçuklattı Instagram'a erişim engelinin ekonomiye faturası ağır oldu! Günlük zarar dudak uçuklattı
17:24 Bakan Uraloğlu: Kanuna uydukları anda Instagram erişime açılır Bakan Uraloğlu: Kanuna uydukları anda Instagram erişime açılır
13:59 Kriz onları da vurdu Türkiye’nin motor devi KEM-P konkordato ilan etti Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin motor devi KEM-P konkordato ilan etti
13:46 Milli okçular Elif Berra Gökkır ve Mete Gazoz, karışık çiftler son 16 turunda Japonya’ya elendi Milli okçular Elif Berra Gökkır ve Mete Gazoz, karışık çiftler son 16 turunda Japonya'ya elendi
13:21 Türkiye’nin Tel Aviv’deki büyükelçiliğinde bayrak yarıya indirildi, İsrail ile diplomatik kriz çıktı Türkiye'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinde bayrak yarıya indirildi, İsrail ile diplomatik kriz çıktı
12:18 Az kalsın sakatlanıyordu Arda Güler, yürekleri ağza getirdi Az kalsın sakatlanıyordu! Arda Güler, yürekleri ağza getirdi
12:15 AYM: Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin bazı kuralları iptal edildi AYM: Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin bazı kuralları iptal edildi
12:07 MasterChef Türkiye’de Kaan’ın yaptığı yemek ünlü şefleri mest etti MasterChef Türkiye'de Kaan'ın yaptığı yemek ünlü şefleri mest etti
12:04 19 Ağustos’ta başlıyor Fındık alım fiyatları belli oldu 19 Ağustos'ta başlıyor! Fındık alım fiyatları belli oldu
11:58 Sığınmacılar, Yerlikaya’nın evini ikamet adresi olarak mı gösterdi Göç İdaresi’nden açıklama var Sığınmacılar, Yerlikaya'nın evini ikamet adresi olarak mı gösterdi? Göç İdaresi'nden açıklama var
10:52 Bilim adamları, 3.500 yıl önce yaşamış ’’Çığlık atan kadın’’ mumyası, bilim adamlarını şaşırttı Bilim adamları, 3.500 yıl önce yaşamış ''Çığlık atan kadın'' mumyası, bilim adamlarını şaşırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2024 22:34:02. #1.12#
SON DAKİKA: Adana'da kadınlar, 650 yıllık 'Tokat tahta baskı' sanatını eserleriyle yaşatıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement