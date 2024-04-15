Adana\'da Portakal Çiçeği Karnavalı\'nda Deprem Anısına Konser Düzenlendi

Adana'da bu yıl 12'ncisi düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında, 6 Şubat'taki depremlerde yaşamını yitirenlerin anısına "11 İlin Türküsü" konseri düzenlendi.
Nazende Çoksesli Korosunca hazırlanan etkinlik, Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu'nda gerçekleştirildi.
Koro şefliğini Eray İnal'ın üstlendiği konserde, afetin ardından yaşananlara ilişkin görüntüler de anlatım eşliğinde dinleyicilere sunuldu.
Konserde, afetten etkilenen illere özgü şarkılar seslendirildi.
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Adana'da düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında şarkıcı Haluk Levent, Merkez Parkı'nda konser verdi. Konserine çok sayıda kişi katıldı ve Levent'in en sevilen parçalarını seslendirmesiyle müzikseverler eşlik etti. Levent'in performansı, dinleyiciler tarafından alkışlandı.
Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu ve AB üyesi ülkelerin büyükelçilikleri tarafından düzenlenen Avrupa Film Günleri'nin galası Ankara'da yapıldı. Galada, Ukraynalı Maryna Vroda'nın yönettiği 'Bozkır' filmi gösterildi. Büyükelçi Bodnar ve Büyükelçi Meyer-Landrut konuşma yaparak Ukrayna'ya desteklerini dile getirdi. Avrupa Film Günleri, Ankara, İstanbul ve birçok şehirde gösterime girecek.
Fransa'nın başkenti Paris'te 5 yıl önce çıkan yangında hasar gören ünlü Notre-Dame Katedrali, 8 Aralık'ta yeniden ziyaretçilerini ağırlamaya başlayacak. Katedralin yeniden inşa çalışmaları 2022'de başlamış ve 250'den fazla firma ile yüzlerce sanatçı, mimar ve uzmanın katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Yangının nedeni ise henüz belirlenememiştir.
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