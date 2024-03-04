Adana Günleri'nde 109 metrelik kebap dakikalar içinde tükendi

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Adana Günleri etkinliğinde 109 metrelik kebap dakikalar içinde tükendi

AYDIN - Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Adana Günleri'nde hazırlanan 109 metrelik kebap ve döner, dakikalar içinde tükendi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinliğin tanıtımında Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, elleriyle kebap ve şırdan dağıttı.

Adana yöresinin lezzetlerinin Aydınlılarla buluşturulması amacıyla Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen organizasyon, Kent Meydanı'nda düzenlenen tanıtım programı ile başladı. Kebap kokusunu alan herkesin Kent Meydanı'na akın ettiği programda ikram edilen kebap ve şırdandan yemek isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu.

Aydın'da 6-10 Mart tarihleri arasında Tekstil Park'ta yapılacak olan Adana Günleri'nin tanıtım etkinliğine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Saatler öncesinde meydana gelene ve uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, meşhur şırdan, Adana kebap, döner ve şalgamı tatmak için adeta birbiriyle yarıştı. İnternet fenomeni şırdan ve kebap ustaları tarafından hazırlanan lezzetler, vatandaşlara sunulurken, etkinliğin açılışını yapan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, elleriyle vatandaşlara kebap, şırdan ve şalgam dağıttı.

Tekstil Park'ta düzenlenecek olan Adana Günleri için tüm Aydınlıları ve çevre illerdeki vatandaşları davet eden Başkan Çerçioğlu; "Ayın 6'sı ile 10'u arasında Adana Günleri başlıyor. 6 Mart'ta tüm Aydın'da yaşayan vatandaşlarımızı hatta komşu illerimizi de Aydın Tekstil Park'a bekliyoruz. Burda düzenlediğimiz Adana Günleri'ndeki amacımız farklı kültürleri farklı damak tatlarını Aydın'da halkla buluşturmak" dedi.

Bu organizasyon çerçevesinde Aydın'ın lezzetlerini de Adana'da tanıtacaklarını sözlerine ekleyen Çerçioğlu; "Biz de önümüzdeki süreçte Adana ve çevre illerine gideceğiz bu organizasyon çerçevesinde. Aydın'ın o damak tadını, o güzel yemeklerini biz de diğer illerle tanıştıracağız. Aydın'dan Adana'ya selam olsun" diye konuştu.

Dakikalar içinde tükendi

Tanıtım kapsamında saatler öncesinden hazırlıklar başlarken, Adana'nın plaka kodu ile Aydın'ın plaka koduna ithafen hazırlanan 109 metre uzunluğundaki kebap ve döner, vatandaşlara ikram edildi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, hazırlanan kebap, döner, şırdan ve şalgam dakikalar içerisinde tükendi.

"Beklediğime değdi"

Uzun süre kuyrukta beklediğini fakat lezzetleri tattıktan sonra beklediğine değdiğini ifade eden vatandaşlardan Şengül Hızlan; "Çok güzel. Kalabalıktan dolayı beklemeyip gidecektim. ayaklarımdan çok rahatsızım ama beklediğime değdi. Herkesin eline emeğine sağlık. Meydanda binlerce kişi var. Aydın'ın yarısı burada neredeyse. İnşallah Aydın'a da böyle bir yer açılır. Özlem Çerçioğlu'na da teşekkürler. Gerçekten çok güzel çalışıyor. Ona minnettarız" dedi.

Şırdanı çok merak ettiği için yaklaşık 14 kilometre yoldan şırdanı tatmaya geldiğini ifade eden vatandaşlardan Cihan Horatan; "Şırdan yemek için geldim. İnternette etkinliği gördüm. Duydum geldim. Bir tadına bakacağız. Etkinlikten çok memnunuz" diyerek programı düzenleyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.