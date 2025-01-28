Adana Karnavalı'nda Sürdürülebilirlik Raporu - Son Dakika
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Kültür Sanat

Adana Karnavalı'nda Sürdürülebilirlik Raporu

Adana Karnavalı\'nda Sürdürülebilirlik Raporu

Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm raporu açıklandı.

28.01.2025 17:48
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Adana'da geçen yıl 12'ncisi düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda uygulanan sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm çalışmalarına ilişkin rapor hazırlandı.

Kentte geçen yıl 13-21 Nisan'da gerçekleştirilen karnavalın "2024 Sürdürülebilirlik Raporu Lansman Toplantısı" bir otelde düzenlendi.

Karnaval Direktörü İlhami Günsel, programdaki konuşmasında, organizasyonun Kültür ve Turizm Bakanlığının "Türkiye Kültür Yolu Festivali" kapsamına alındığını anımsattı.

Etkinliklerde sürdürülebilirlik ve geri dönüşüme yönelik faaliyetler yapıldığını belirten Günsel, "Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, Türkiye'de 'Sürdürülebilirlik Raporu' çıkaran ilk etkinlik oldu." dedi.

Günsel, karnaval alanında tek kullanımlık plastik malzemelerin bulundurulmaması için çalıştıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Atatürk Parkı'ndaki bütün içecekler cam ya da teneke kutulardaydı. Bu yıl konuyu biraz daha ilerleteceğiz. Adana firmasının ürettiği ham maddelerden yola çıkarak mısır nişastasından yapılmış, doğayla buluştuğunda 3-6 ay arasında gübre haline gelebilen malzemeden tasarlanan ambalajları kullanacağız. Burada farkındalık oluşturmak istiyoruz."

Kentte 13'üncüsü 4-13 Nisan'da düzenlenecek karnavalın renkli olacağını dile getiren Günsel, "Çok güzel etkinlik başvuruları geliyor. Bu yıl ilk defa dijital şovlar, ışık gösterileri ve yapay zeka etkinlikleri planlıyoruz. Dünyanın değişen yüzüne karnavalı da geliştirerek uymaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Günsel'in konuşmasının ardından rapora ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Kaynak: AA

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