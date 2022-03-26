Adanalıları yağmur bile durduramadı - Son Dakika
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Adanalıları yağmur bile durduramadı

26.03.2022 20:41

- Adanalıları yağmur bile durduramadı Portakal Çiçeği Karnavalı'nın resmi açılışı yağmur altında gerçekleşti Adana'da bu sene 10'uncusu düzenlenen Portakal Çiçeği Karnavalı'nın resmi açılışı yağmur altında gerçekleşti.

- Adanalıları yağmur bile durduramadı

Portakal Çiçeği Karnavalı'nın resmi açılışı yağmur altında gerçekleşti

ADANA - Adana'da bu sene 10'uncusu düzenlenen Portakal Çiçeği Karnavalı'nın resmi açılışı yağmur altında gerçekleşti. Karnaval, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Adana Valisi Süleyman Elban, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Portakal Çiçeği Karnavalı fikir öncüsü Ali Haydar Bozkurt'un birlikte çaldığı karnaval gongu ile resmen başladı.

Türkiye'nin tek sokak karnavalı olarak tanımlanan Portakal Çiçeği Karnavalı'nın kortej yürüyüşünün ardından Merkez Park'ta resmi açılış programı gerçekleştirildi.

Ancak sağanak yağmur nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Adana Valisi Süleyman Elban, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, milletvekilleri ve protokol üyeleri sahneden gongu çalarak resmi açılışı gerçekleştirdi.

Bu sırada yağan yağmur nedeniyle de binlerce kişi yağmurun altında gongun çalınmasını izledi. Burada konuşan Portakal Çiçeği Karnavalı fikir öncüsü Ali Haydar Bozkurt, sağanak yağış nedeniyle programda aksaklık olduğunu belirterek vatandaşlardan özür diledi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise Adanalıları yağmurun bile durduramayacağını belirtti.

Karnavalın resmi açılışının ardından sanatçı Haluk Levent yağmur altında Adanalılara konser verdi.

Adanalıları yağmur bile durduramadı
Adanalıları yağmur bile durduramadı
Adanalıları yağmur bile durduramadı

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Mehmet Nuri Ersoy, Zeydan Karalar, Portakal, Adana, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

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