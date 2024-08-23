Adıyaman'da 2. Kommagene Bienali Başladı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Adıyaman'da 2. Kommagene Bienali Başladı

Adıyaman\'da 2. Kommagene Bienali Başladı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen 2. Kommagene Bienali konser ve çeşitli etkinliklerle başladı. 27 ülkeden 54 sanatçının katıldığı etkinlik 24 Ağustos cumartesi günü sona erecek.

23.08.2024 01:46
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen 2. Kommagene Bienali konser ve çeşitli etkinliklerle başladı.

Adıyaman Valiliği ile Kahta Kaymakamlığınca Cendere Köprüsü'nde düzenlenen bienalin açılış teması, asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle "İyileşmek" olarak belirlendi. 27 ülkeden 54 sanatçının katıldığı etkinlik 24 Ağustos cumartesi günü sona erecek.

Nurettin Rençber'in konseriyle başlayan etkinlik Genel Sanat Yönetmenliğini Mustafa Erdoğan'ın yaptığı Anadolu Ateşi'nin gösterisiyle devam etti.

Programa, Adıyaman Valisi Osman Varol, Adıyaman milletvekilleri Resul Kurt, Hüseyin Özhan, Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Adıyaman'da 2. Kommagene Bienali Başladı - Son Dakika

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