Adıyaman'da Yamaç Paraşütü ile Spor Turizmi Canlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adıyaman'da Yamaç Paraşütü ile Spor Turizmi Canlanıyor

Adıyaman\'da Yamaç Paraşütü ile Spor Turizmi Canlanıyor
26.05.2026 13:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman, tarih turizminin yanı sıra yamaç paraşütü ile spor turizmine de öncülük ediyor.

Tarih turizmi ile Türkiye'nin önde gelen illerinden olan Adıyaman'da yamaç paraşütüyle son yıllarda spor turizmi de ön plana çıkıyor.

Adıyaman'da İndere'ye 16 bin 467 konutun yapılmasının ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne yamaç paraşütü uçuş pisti olarak tahsis ettiği alandan onlarca sporcu kendini gökyüzünde rüzgara bırakıyor.

Tarih turizmi ile ülkenin önemli merkezlerinden biri olan Adıyaman, spor turizmi ile de ön plana çıkmak istiyor. Geçtiğimiz yıllarda Fırat Nehri ve Atatürk Barajı'nda yapılan su sporlarının yanı sıra yamaç paraşütünde de son yıllarda adından söz ettirmeye başladı. Hava ve termal akımın yamaç paraşüt sporunu yapmaya çok uygun olan kentte, sporcular saatlerce gökyüzünde kalabiliyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün öncülüğünde kurulan hava sporları kulüplerinin destekleriyle Türkiye'nin önemli yamaç paraşütü spor merkezlerinden olma yolunda ilerliyor. Türkiye'nin farklı illerinden sporcular Adıyaman'a gelerek uçuyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Adıyaman, Turizm, Spor, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Adıyaman'da Yamaç Paraşütü ile Spor Turizmi Canlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Siyasi parti liderlerinin Kurban Bayramı programı belli oldu Siyasi parti liderlerinin Kurban Bayramı programı belli oldu
Fenerbahçe ile anılan Farioli kararını verdi Fenerbahçe ile anılan Farioli kararını verdi
Koca kulüp başkanını yumruklayıp üstünü başını yırttılar Koca kulüp başkanını yumruklayıp üstünü başını yırttılar
Kılıçdaroğlu cephesinde deprem İki milletvekili teklifi reddetti Kılıçdaroğlu cephesinde deprem! İki milletvekili teklifi reddetti
Yüksekova’da 6 metrelik kar tünelleri: İş makinesi içinde kayboldu Yüksekova'da 6 metrelik kar tünelleri: İş makinesi içinde kayboldu
Korkunç olay Sırtına saplanan demirle hastaneye kaldırıldı Korkunç olay! Sırtına saplanan demirle hastaneye kaldırıldı

13:19
Özel’in mitinginde büyük gerginlik TOMA’nın üzerine çıkıp tekmeler salladı
Özel'in mitinginde büyük gerginlik! TOMA'nın üzerine çıkıp tekmeler salladı
12:33
Güzelbahçe Belediyesi soruşturmasında çarpıcı detaylar: Sahte fotoğraflarla ruhsat skandalı
Güzelbahçe Belediyesi soruşturmasında çarpıcı detaylar: Sahte fotoğraflarla ruhsat skandalı
12:32
Özgür Özel’in mitingi öncesi Cumhuriyet Meydanı karıştı Kalabalığa TOMA’lı müdahale
Özgür Özel'in mitingi öncesi Cumhuriyet Meydanı karıştı! Kalabalığa TOMA'lı müdahale
11:50
Survivor Seren Ay: Sercan, Beyza ile evlenmeyi düşünüyordu
Survivor Seren Ay: Sercan, Beyza ile evlenmeyi düşünüyordu
11:44
Kılıçdaroğlu dilekçe verdi, CHP’de eski Parti Meclisi göreve dönüyor
Kılıçdaroğlu dilekçe verdi, CHP'de eski Parti Meclisi göreve dönüyor
11:36
Olay iddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel dahil 9 vekilin dokunulmazlığını kaldıracak
Olay iddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel dahil 9 vekilin dokunulmazlığını kaldıracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2026 13:40:29. #7.13#
SON DAKİKA: Adıyaman'da Yamaç Paraşütü ile Spor Turizmi Canlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.