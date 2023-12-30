Adıyaman\'dan Siverek\'e Yardım Ziyareti

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Adıyaman'dan Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine gelen bir grup öğretmen ve öğrenci, esnafları ziyaret ederek karanfil dağıttı.

Adıyaman Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden bir grup öğretmen ve öğrenci, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Adıyaman'a yardıma giden Siverek ilçesine geldi.

Siverek Kaymakamı Musa Aydemir ve Belediye Başkanı Ayşe Çakmak tarafından karşılanan grup daha sonra ilçedeki esnafları ziyaret etti.

Depremde Adıyaman'a yardım ve duyarlılıkları nedeniyle ilçe sakinlerine teşekkür eden öğretmen ve öğrenciler, karanfil dağıttı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, Adıyaman'da yaşadıklarını anlattı. Birlik ve beraberliğin her dönemde önemli olduğunu dile getiren Çakmak, bir daha öyle bir felaketin yaşanmaması temennisinde bulundu.

Gelen grubu tarihi Paşa Konağı'nda ağırlayan Çakmak, öğretmen ve öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.