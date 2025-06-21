Afrodisias\'a Yeni Deneyimler

Aşk ve güzellik tanrıçası Afrodit'e adanmış kentlerden en ünlüsü olarak bilinen Aydın'daki Afrodisias Antik Kenti, gece müzeciliği, yeni karşılama merkezi ve çevre düzenlemesi ile ziyaretçilerine yeni deneyimler sunmak için hazırlanıyor.

Karacasu ilçesinde yaklaşık 2500 yıllık geçmişe sahip Afrodisias; Helenistik, Roma, Bizans, Beylikler ve Osmanlı dönemlerine ait izleriyle Anadolu'nun çok katmanlı tarihini gözler önüne seriyor.

Kentteki kazı çalışmaları, geçen yıl Kültür ve Turizm Bakanlığının Geleceğe Miras projesine dahil edilmesiyle yıl boyunca aralıksız hale getirildi. UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Afrodisias'ta kazı ve restorasyon çalışmalarının yanı sıra karşılama merkezi, çevre düzenlemesi ve gece müzeciliği gibi yeni çalışmalar hayata geçiriliyor.

Antik kentin girişindeki karşılama merkezinin yenilenmesi çalışmaları kapsamında yeni karşılama merkezi için proje çizildi. Uygulama ihalesi aşamasındaki merkezin yapımının yıl sonunda tamamlanması planlanıyor. Kent, yenilenecek yürüyüş yollar ve sosyal donatı alanlarıyla yeni görünümünü kazanacak. Çalışmalar kapsamında Afrodisias Müzesi'nin güçlendirilmesi 2027 yılına kadar tamamlanacak. Proje ihalesi yapılan gece müzeciliğinin de uygulama ihalesi yapılacak. Kentin 2026 yılında gece ziyaretine açılması planlanıyor.

Yeni projelerin kentin hem ziyaretçi sayısını hem de ziyaretçilerin memnuniyetini artırmayı amaçlıyor.

"Üç aşamalı bir planla ilerliyoruz"

Geleceğe Miras Afrodisias Projesi Koordinatörü ve Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bahadır Duman, AA muhabirine antik kentin projeyle birlikte kapsamlı bir çalışma sürecine girdiğini söyledi.

Antik kentin kazı, restorasyon ve çeşitli alt yapı projeleriyle üç aşamalı bir plan doğrultusunda geliştirildiğini anlatan Duman, "Kazı çalışmalarının yanı sıra restorasyonlar ve projelendirme faaliyetleri de yürütülüyor. Afrodisias için karşılama merkezi, çevre düzenlemesi, gece müzeciliği ve Afrodisias Müzesi'nin güçlendirilmesi gibi çalışmalar bu planın bir parçası." dedi.

Prof. Dr. Duman, Geleceğe Miras'a dahil edilmesinin ardından Osmanlı Hamamı ile Tetrastoon'da yürütülen kazıların önemli sonuçlar verdiğini belirterek bu alanların restorasyonlarının ardından yıl içinde ziyarete açılmasının planlandığını kaydetti.

Antik kentteki Osmanlı hamamının önemine dikkati çeken Duman, "Osmanlı Hamamı, Afrodisias'ın sadece Roma değil, Osmanlı dönemine kadar kesintisiz bir yerleşim yeri olduğunu gösteren önemli bir yapı. Bu çok kültürlü katmanın bir tabakasını, kazı ve restorasyonun ardından görünür kılmak istiyoruz. Tiyatronun bitişiğinde yer alan agorada ise sütunlu galeriler ve mermer döşemelerde restorasyon devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Duman, geçen yıl Tetrastoon'un doğusundaki galeride dükkan sırası tespit ettiklerini aktararak şunları söyledi:

"Bu alanda birbirine bitişik dükkan yapıları tespit ettik. İki odada bitkisel ve geometrik motiflerden oluşan zemin mozaikleri ortaya çıkarıldı. Bu mozaiklerin restorasyonu sürüyor, tamamlandığında ziyaretçilere açılacak."

Tiyatro Hamamı ayağa kaldırılacak

Prof. Dr. Bahadır Duman, antik tiyatronun yakınında yer alan ve milattan sonra 2. yüzyılda inşa edilen Tiyatro Hamamı'nda kazı ve restorasyon çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi.

Hamamın 6. yüzyıla kadar kullanıldığını kaydeden Duman, yapının soğukluk, ılıklık ve sıcaklık bölümleriyle birlikte 9 büyük salondan oluştuğunu, 4. yüzyılda bazı değişiklikler geçirdiğini belirtti. Duman, bölgeye odaklandıklarını ifade ederek "Kazıların yanı sıra restorasyon çalışmalarıyla bu yapıyı da yeniden ayağa kaldırmayı hedefliyoruz." dedi.