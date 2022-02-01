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Ağrı'da ele geçirilen 3 bin yıllık eserler Kars'ta müzede sergileniyor - Son Dakika

Ağrı'da ele geçirilen 3 bin yıllık eserler Kars'ta müzede sergileniyor

01.02.2022 14:44

Ağrı'da ele geçirilen 3 bin yıllık eserler Kars'ta müzede sergileniyorKARS Ağrı'da güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen Urartular dönemine ait 3 bin yıllık tarihi eserler Kars müzesinde yerini aldı.

Ağrı'da ele geçirilen 3 bin yıllık eserler Kars'ta müzede sergileniyor

KARS Ağrı'da güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen Urartular dönemine ait 3 bin yıllık tarihi eserler Kars müzesinde yerini aldı. Kars Müze Müdürlüğü'nde ilk kez ziyaretçilerle buluşan tarihi eserler görenleri büyülüyor.

Kars Müzesi'nin deposunda bulunan Urartular dönemine ait M.Ö. 8'inci yüzyıldan kalma, kaburga gövdeli kaplar, dini ritüellerde kullanılan gümüş ve bronz sitular, at alınlığı ve göğüslük ile yuvarlak formlu metal aksamdan oluşan eserlerden oluşan 10 eser müzede sergilenmeye başladı.

Kars Müzesi Müdürü Arkeolog Yavuz Çetin, depoda bulunan eserlerden 10 'unun müzede yerini alarak sergilendiğini belirtti.

Çetin, "Müzemizin 2015 yılında Ağrı ilinde yakalanan 88 tane Urartu eseri getirilmiş olup, bunların üzerinden çivi yazılarından bunlar Kral Argişli dönemine ait olarak tarihlendirilmektedir. Milattan önce 8'inci yüzyıla tarihlendirilmemdedir. Bunlardan 10 tanesini ilk defa depomuzdan çıkardık ve restorasyon işlevleri, konservasyon işlevleri tamamlandıktan sonra sergi şu gördüğünüz şekilde bir sergi çalışmaları geliştirdik. Tabi bu sergi çalışmamız yıl boyu devam edecek. Bizim '1 yıl 6 sergi' konsepti adı altında 2 aylık dönemler halinde müzemizin deposunda bulunan farklı eserleri, farklı guruptan eserleri bu şekilde sergileyip ziyaretçilerimizin bunları görmesini sağlamayı planlıyoruz. Bu eserlerimizden de ilk gurup olan Urartu eserlerimizden gümüş kaburga gövdeli kablar, yine arkamda gördüğünüz gibi çok önemli bir eser olan Gümüş ve Altın işlemeli bir sitular, situlalar dinsel törenlerde kullanılan kablardır. Urartular döneminde törenlerinde kullanılmaktadır. Yine Pektoral dediğimiz göğüslük özellikle Pektoral ve At alınlığı hemen önündeki yuvarlak metal aksam, bunlar at savaş atlarına Urartuların yerleştirmiş oldukları metal eserlerdir. Bunun dışında tabi bu sergimizin amacı şehrimize gelen özellikle bu dönemde şehrimizin yoğun ziyaretçi sayısının olduğu bu dönemlerde gelen ziyaretçilerimizin depolarımızda da ne tür eserlerimizin olduğunu, sadece daimi olan sergiler dışında geçici olarak sergilediğimiz eserlerinde bu bölgenin ne kadar zengin bir kültürel varlığa sahip olduğunu göstermektir" dedi.

Bu bölgenin Urartuların başkenti olarak adlandırıldığını belirten rehber Ahmet Kurt, "Bu bölge Urartuların bölgesi olarak adlandırdığımız bölge, özelikle bu eserlerin bu bölgede sergileniyor olması çok önemlidir. Bu eserlerin kaçırılmaya çalışılırken yakalanmış olması bu çok güzel bir şey aslında, yoksa özellikle yurt dışındaki birçok bölgede sergilenen eserlerimiz gibi bunlarda başka ülkelerde sergilenecekti. İyi ki yakalandı ve iyi ki bölge müzesinde sergilenmektedir" diye konuştu.

Öte yandan Kars Müze Müdürlüğü'nde sergilenen Urartulara ait eserler, 31 Mart 2022 tarihine kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

Ağrı'da ele geçirilen 3 bin yıllık eserler Kars'ta müzede sergileniyor
Ağrı'da ele geçirilen 3 bin yıllık eserler Kars'ta müzede sergileniyor
Ağrı'da ele geçirilen 3 bin yıllık eserler Kars'ta müzede sergileniyor

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Metal, Gümüş, Ağrı, Kars, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Ağrı'da ele geçirilen 3 bin yıllık eserler Kars'ta müzede sergileniyor - Son Dakika


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