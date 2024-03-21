Ağrı'da Nevruz Bayramı Coşkusu

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Ağrı'da Nevruz Bayramı kutlandı

AĞRI - Baharın müjdecisi Nevruz Bayramı, Ağrı'da coşkuyla kutlandı.

Ağrı Valiliği öncülüğünde üniversite yerleşkesinde düzenlenen Nevruz Bayramı kutlamaları Ağrı'da renkli görüntüler oluşturdu. Halk oyunları gösterisi ile başlayan etkinlik, sporcuların gösterisiyle devam etti. Daha sonra Ağrı Valisi Mustafa Koç ve il protokolünün demir dövmesi ve ateşin üzerinden atlamasıyla devam eden program, çekilen halayların ardından son buldu.