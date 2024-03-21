Ağrı'da Nevruz Bayramı Coşkusu - Son Dakika
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Kültür Sanat

Ağrı'da Nevruz Bayramı Coşkusu

Ağrı Valiliği öncülüğünde düzenlenen Nevruz Bayramı kutlamaları, Ağrı'da renkli görüntüler oluşturdu. Halk oyunları gösterisi, sporcuların gösterisi ve protokolün ateşin üzerinden atlamasıyla devam eden program, çekilen halaylarla son buldu.

21.03.2024 19:49
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Ağrı'da Nevruz Bayramı kutlandı

AĞRI - Baharın müjdecisi Nevruz Bayramı, Ağrı'da coşkuyla kutlandı.

Ağrı Valiliği öncülüğünde üniversite yerleşkesinde düzenlenen Nevruz Bayramı kutlamaları Ağrı'da renkli görüntüler oluşturdu. Halk oyunları gösterisi ile başlayan etkinlik, sporcuların gösterisiyle devam etti. Daha sonra Ağrı Valisi Mustafa Koç ve il protokolünün demir dövmesi ve ateşin üzerinden atlamasıyla devam eden program, çekilen halayların ardından son buldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Ağrı'da Nevruz Bayramı Coşkusu - Son Dakika

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