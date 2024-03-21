Ağrı'da Nevruz Bayramı Coşkusu

Ağrı'da Nevruz Bayramı kutlandı
AĞRI - Baharın müjdecisi Nevruz Bayramı, Ağrı'da coşkuyla kutlandı.
Ağrı Valiliği öncülüğünde üniversite yerleşkesinde düzenlenen Nevruz Bayramı kutlamaları Ağrı'da renkli görüntüler oluşturdu. Halk oyunları gösterisi ile başlayan etkinlik, sporcuların gösterisiyle devam etti. Daha sonra Ağrı Valisi Mustafa Koç ve il protokolünün demir dövmesi ve ateşin üzerinden atlamasıyla devam eden program, çekilen halayların ardından son buldu.
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Türkiye'nin 100 yıllık serüvenine tanıklık eden Baylan Pastanesi'nin kuruluşundan bugüne kadar geçirdiği süreci anlatan 'İstanbul'un Baylan'ı: 100 Yıllık Serüven' sergisi, YapıKredi bomontiada Galeri'de sanatseverlerle buluştu. Sergi, Baylan'ın dönüşümü, pastacılık alanındaki çalışmaları, İstanbul kültürüne katkıları ve önemli tatlıların hikayelerine yer veriyor. Sergi, 29 Mart'a kadar ziyaret edilebilir.
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