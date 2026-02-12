Ahilik Sempozyumu Bildirileri Kitaplaştı - Son Dakika
Ahilik Sempozyumu Bildirileri Kitaplaştı

12.02.2026 14:56
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nin 8. Ahilik Sempozyumu bildirileri, iki cilt halinde yayımlandı.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin (KAEÜ) 8. Ahilik Sempozyumu bildirileri kitap olarak yayımlandı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, KAEÜ'nün ev sahipliğinde Ticaret Bakanlığı himayesinde düzenlenen 8. Ahilik Sempozyumu'nda sunulan bildiriler, iki cilt halinde kitaplaştırıldı.

Ahilik Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Tahsin Hazırbulan ve beraberindeki heyet, KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil'e kitabı takdim etti ve kitap hakkında bilgi verdi.

Ziyarette konuşan Rektör Karahocagil, ahilik çalışmaları sürecinde gösterdikleri emek ve yayımlanan kitaplarının hazırlanmasındaki titiz çalışmalarından dolayı Hazırbulan ile yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Sempozyumların ve hazırlanan kitabın, ahilik geleneğinin fikri ve ahlaki temellerini oluşturan "fütüvvet ve fütüvvetnameler" ana temasına odaklanarak, bu alandaki araştırmalara temel kaynaklık edeceğini vurgulayan Karahocagil, üniversitenin bugüne kadar 8 uluslararası ve 2 ulusal ahilik sempozyumuna ev sahipliği yaptığını belirtti.

Hazırbulan ise kitabın 1200 sayfalık iki cilt halinde yayımlandığını, ahiliğin kurumsal yapısıyla birlikte düşünce dünyasına, ahlak sistemine ve yazılı kaynaklarına inilerek geleneğin temel metinlerinin mercek altına alındığını ifade etti.

Yayımlanan kitaplarının, bu alanda çalışma yapan kurumlar için başucu kaynağı niteliği taşıdığını dile getiren Hazırbulan, katkısı bulunan herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA

