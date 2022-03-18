Ahır tabanında bulunan mozaik, sergilendiği müzede ilgi görüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Ahır tabanında bulunan mozaik, sergilendiği müzede ilgi görüyor

18.03.2022 17:20

Sivas'ın Gürün ilçesinde ahır tabanında bulunan ve Milattan Önce 30-395 yılları arasına tarihlendirilen Roma dönemine ait mozaik, kentteki arkeoloji müzesinde sergileniyor.

Sivas'ın Gürün ilçesinde ahır tabanında bulunan ve Milattan Önce 30-395 yılları arasına tarihlendirilen Roma dönemine ait mozaik, kentteki arkeoloji müzesinde sergileniyor.

İlçeye bağlı Tepecik köyünde hayvancılıkla uğraşan Mustafa Güneş, 20 yıl önce süt sağım işlemi sırasında kendisine ait ahırın tabanında farklı desenler olduğunu fark etti.

Güneş'in yetkililere haber vermesiyle bölgeye gelen uzmanlar, tabandaki desenlerin Milattan Önce 30-395 yılları arasına tarihlendirilen Roma dönemine ait mozaik bir esere ait olduğunu keşfettikten sonra Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'ndan gerekli izini alarak çalışmalara başladı.

Restoratörler, Sivas Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü denetimde 14 gün boyunca titizlikle çalışarak hayvan dışkıları nedeniyle tahrip olan mozaiği ahırın tabanından çıkardı.

Mozaik 6 metre uzunluğunda ve 2,5 metre genişliğinde

Sivas Arkeoloji Müzesi'nde 2009 yılından bu yana sergilenen mozaik, 6 metre uzunluğu ve 2,5 metre genişliği ile dikkati çekiyor.

Müzede görevli arkeolog Özge Derin Çavuşoğlu, AA muhabirine, geniş coğrafi yapısıyla bir çok medeniyete ev sahipliği yapan kentin, önemli tarihi zenginliklere sahip olduğunu söyledi.

Tepecik köyündeki ahır tabanından gün yüzüne çıkarılan mozaiğin tesadüfen fark edildiğini belirten Çavuşoğlu, "Ahırın sahibi Mustafa Güneş, hayvan sağma işleme sırasında tabandaki desenleri görüyor ve yetkilileri arıyor. Bölgeye gelen yetkililer bunun Roma dönemine tarihlendirilen mozaik eser olduğunu belirliyor. Devam eden süreçte Arkeoloji Müzesi Müdürlüğümüz koordinesinde restoratörler tarafından mozaik kaldırma çalışması başlatılıyor ve müdürlüğümüze naklediliyor." dedi.

Üzerinde kuş ve bitki motifleri var

Çavuşoğlu, mozaiğin Milattan Önce 30-395 yılları arasına ait olduğuna dikkati çekerek, "Üzerinde Gürün Gökpınar Gölü çevresinde yaşayan hayvan betimlemelerini görüyoruz. Yukarıdan aşağıya sıralayacak olursak keklik, ördek, ibibik, hindi gibi kuş türlerini simgeleyen birbirine simetrik şekilde geometrik motifler var. Aralarında da yine çeşitli bitki betimlemelerini görüyoruz. Bu mozaik dediğimiz yapıların, antik dönemde saraylarda, önemli kişilerin, soyluların evlerinde bulunduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Sivas'ta ilk olma özelliği taşıyan tarihi taban mozaiğinin müzede 13 yıldır sergilendiğini anlatan Çavuşoğlu, "Ahır tabanında ortaya çıkması tarihin her yerde olabileceğine işaret ediyor." diye konuştu.

Ahır tabanında bulunan mozaik, sergilendiği müzede ilgi görüyor
Ahır tabanında bulunan mozaik, sergilendiği müzede ilgi görüyor
Ahır tabanında bulunan mozaik, sergilendiği müzede ilgi görüyor

YORUMLAR
500
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek ve yarı final kuraları çekildi UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek ve yarı final kuraları çekildi Onlarca kişi bir araya geldi, şehitler için yürüdü Onlarca kişi bir araya geldi, şehitler için yürüdü Üniversite de Çanakkale Ruhu ve Mehmet Akif anlatıldı Üniversite de Çanakkale Ruhu ve Mehmet Akif anlatıldı

Arkeoloji, Sivas, Roma, Ahır, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Ahır tabanında bulunan mozaik, sergilendiği müzede ilgi görüyor - Son Dakika


Son Dakika
17:20 İki liderin diyaloğu dikkat çekti! Güney Kore Başbakanı'nı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın el işareti ile kürsüye çıktı
16:41 1915 Çanakkale Köprüsü açılıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan bölgede
16:40 Bolu Dağı TEM Otoyolu, zincirleme trafik kazası nedeniyle trafiğe kapandı!
16:34 Yüzde 50 indirimi duyan vatandaşlar akın etti! İzdihamdan göz gözü görmedi
14:56 Birleşmiş Milletler paylaştı: Ukrayna'da gıda tedarik zinciri çökmek üzere
16:00 Avrupa Ligi eşleşmeleri netleşti! Barcelona'nın çektiği takım Galatasaraylıları yıktı
15:52 Yok böyle bir aşk: Düğün tarihini ertelememek için, çok istediği başrolü reddetti
15:51 Acımasız anne kocasına kızıp bebeğine çamaşır suyu içirmiş!
15:45 Alman basınından şok iddia: Lavrov'un uçağı Çin'e giderken yoldan döndü! 2 farklı nedeni olabilir
15:38 Şarkıcı Nez, 43 yaşına girdi! Kutlamayı 21 yıl önceki dansıyla yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 17:33:53. #1.12#
SON DAKİKA: Ahır tabanında bulunan mozaik, sergilendiği müzede ilgi görüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement