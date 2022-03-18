Ahır tabanında bulunan mozaik, sergilendiği müzede ilgi görüyor - Son Dakika

Sivas'ın Gürün ilçesinde ahır tabanında bulunan ve Milattan Önce 30-395 yılları arasına tarihlendirilen Roma dönemine ait mozaik, kentteki arkeoloji müzesinde sergileniyor.

İlçeye bağlı Tepecik köyünde hayvancılıkla uğraşan Mustafa Güneş, 20 yıl önce süt sağım işlemi sırasında kendisine ait ahırın tabanında farklı desenler olduğunu fark etti.

Güneş'in yetkililere haber vermesiyle bölgeye gelen uzmanlar, tabandaki desenlerin Milattan Önce 30-395 yılları arasına tarihlendirilen Roma dönemine ait mozaik bir esere ait olduğunu keşfettikten sonra Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'ndan gerekli izini alarak çalışmalara başladı.

Restoratörler, Sivas Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü denetimde 14 gün boyunca titizlikle çalışarak hayvan dışkıları nedeniyle tahrip olan mozaiği ahırın tabanından çıkardı.

Mozaik 6 metre uzunluğunda ve 2,5 metre genişliğinde

Sivas Arkeoloji Müzesi'nde 2009 yılından bu yana sergilenen mozaik, 6 metre uzunluğu ve 2,5 metre genişliği ile dikkati çekiyor.

Müzede görevli arkeolog Özge Derin Çavuşoğlu, AA muhabirine, geniş coğrafi yapısıyla bir çok medeniyete ev sahipliği yapan kentin, önemli tarihi zenginliklere sahip olduğunu söyledi.

Tepecik köyündeki ahır tabanından gün yüzüne çıkarılan mozaiğin tesadüfen fark edildiğini belirten Çavuşoğlu, "Ahırın sahibi Mustafa Güneş, hayvan sağma işleme sırasında tabandaki desenleri görüyor ve yetkilileri arıyor. Bölgeye gelen yetkililer bunun Roma dönemine tarihlendirilen mozaik eser olduğunu belirliyor. Devam eden süreçte Arkeoloji Müzesi Müdürlüğümüz koordinesinde restoratörler tarafından mozaik kaldırma çalışması başlatılıyor ve müdürlüğümüze naklediliyor." dedi.

Üzerinde kuş ve bitki motifleri var

Çavuşoğlu, mozaiğin Milattan Önce 30-395 yılları arasına ait olduğuna dikkati çekerek, "Üzerinde Gürün Gökpınar Gölü çevresinde yaşayan hayvan betimlemelerini görüyoruz. Yukarıdan aşağıya sıralayacak olursak keklik, ördek, ibibik, hindi gibi kuş türlerini simgeleyen birbirine simetrik şekilde geometrik motifler var. Aralarında da yine çeşitli bitki betimlemelerini görüyoruz. Bu mozaik dediğimiz yapıların, antik dönemde saraylarda, önemli kişilerin, soyluların evlerinde bulunduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Sivas'ta ilk olma özelliği taşıyan tarihi taban mozaiğinin müzede 13 yıldır sergilendiğini anlatan Çavuşoğlu, "Ahır tabanında ortaya çıkması tarihin her yerde olabileceğine işaret ediyor." diye konuştu.