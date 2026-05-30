Ahlat'ta Bayram Yoğunluğu
Ahlat'ta Bayram Yoğunluğu

Ahlat\'ta Bayram Yoğunluğu
30.05.2026 12:44
Ahlat'ın tarihi ve doğal güzellikleri, Kurban Bayramı'nda yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde bulunan tarihi ve doğal güzellikler, Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. İlçenin Harabeşehir Mahallesi'nde yer alan mağara evler ile tarihi Bayındır Köprüsü ve şelalesi, bayram boyunca çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

Bayram tatilini fırsat bilen vatandaşlar, tarihi ve doğal güzellikleriyle ön plana çıkan Ahlat'a gelerek bölgedeki önemli mekanları ziyaret ediyor. Özellikle Harabeşehir Mahallesi'nde bulunan ve geçmişi yüzyıllar öncesine dayanan mağara evler, ziyaretçilerin büyük ilgisini çekiyor. Kayaların oyulmasıyla oluşturulan mağara evler, tarihi dokusu ve mistik atmosferiyle görenleri adeta geçmişe götürüyor.

Bölgeye gelen ziyaretçiler, mağara evleri gezerek bol bol fotoğraf çekerken, tarihi yapılar hakkında da bilgi alıyor. Ahlat'ın önemli kültürel mirasları arasında yer alan mağara evlerin, geçmişte barınma ve çeşitli amaçlarla kullanıldığı belirtiliyor. Bayram yoğunluğunun yaşandığı bir diğer nokta ise tarihi Bayındır Köprüsü ve hemen yanında bulunan şelale oldu. Tarihi dokusu ve doğal güzelliğiyle dikkat çeken Bayındır Köprüsü, ziyaretçilerin uğrak noktaları arasında yer alıyor. Şelalenin oluşturduğu serin atmosferde vakit geçiren vatandaşlar, doğayla iç içe bayram tatilinin keyfini çıkarıyor.

Özellikle ziyaretçiler, tarihi köprü ve şelale çevresinde hatıra fotoğrafları çekerek eşsiz manzaranın tadını çıkarıyor. Tarih ve doğanın bir arada bulunduğu alan, bayram süresince Ahlat'ın en çok ziyaret edilen noktalarından biri haline geldi. İlçeye gelen vatandaşlar, Ahlat'ın tarihi yapıları ve doğal güzelliklerinden oldukça etkilendiklerini belirterek, bölgenin herkes tarafından görülmesi gereken önemli turizm merkezlerinden biri olduğunu ifade ettiler. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Turizm, Doğa

Son Dakika Kültür Sanat

