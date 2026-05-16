Ahmet Ensar Es\'den Uluslararası Başarı

Yozgat'ta yaşayan 12 yaşındaki Ahmet Ensar Es, katıldığı uluslararası piyano sınavında elde ettiği başarıyla uluslararası yeterlilik belgesi almaya hak kazandı.

Fatma Temel Turhan Bilim ve Sanat Merkezi'nde eğitim gören 6. sınıf öğrencisi Es, ailesinin yönlendirmesiyle 4 yıl önce başladığı piyano eğitiminde kısa sürede kendini geliştirdi.

Düzenli çalışmalarını sürdüren Es, İngiltere London College of Music (LCM) Piano Grade 5 Sınavı'na 6 Mayıs'ta gönderdiği video ile katıldı.

Ahmet Ensar Es, 12 Mayıs'ta sonuçlanan uluslararası geçerliliğe sahip piyano sertifika sınavında 100 üzerinden 97 puan alarak büyük bir başarı elde etti.

Aldığı başarının ardından uluslararası yeterlilik belgesi almaya hak kazanan Ahmet Ensar Es, AA muhabirine, piyano çalmayı çok sevdiğini, bunun kendisini rahatlattığını söyledi.

Es, büyüyünce en büyük isteğinin kendi konserini vermek ve bestesini yapmak olduğunu dile getirdi.

Sınava öğretmeninin yönlendirmesiyle 6 ay boyunca çalıştığını anlatan Es, "Kübra Mutlu hocam sayesinde İngiltere'de bir sınav olduğunu öğrendik. 6 ay boyunca sıkı çalışmayla bu sınava hazırlandık. Videomuzu çekip İngiltere'ye gönderdiğimizde 97 puan alarak büyük bir başarı elde ettim. Böyle başarılarımın devamının olmasını istiyorum." diye konuştu.

Sınavda derece elde ettiği için mutlu olduğunu dile getiren Es, "Evde boş zamanlarımda aileme piyano çaldığım oluyor. Kardeşim de piyano çaldığı için ona yardım ediyorum. Bazen de yeni başladığım bağlama kursunda bağlama çalıyorum. Piyanoda istediğim bir parça olursa notalarına bakıp çalmaya çalışıyorum." dedi.

Yozgat Fatma Temel Turhan Bilim ve Sanat Merkezi Müzik Öğretmeni Kübra Mutlu da öğrencisinin disiplinli, özverili ve düzenli bir çalışma sistemi olduğunu, bunun da güzel bir başarı getirdiğini söyledi.

LCM olarak bilinen London College of Music'in, University of West London bünyesinde yer alan İngiltere merkezli uluslararası bir müzik ve sanat eğitim merkezi olduğunu belirten Mutlu, sınavın oldukça güçlü ve zorlayıcı olduğunu ifade etti.

"Başarılarının daim olacağından hiç şüphem yok"

Yarışmada yalnızca öğrencinin müzik seviyesi ve başarısının değil, müziği dinleyiciye nasıl hissettirdiğinin de ölçüldüğünü söyleyen Mutlu, öğrencisinin bu sınavdan 97 puan alarak muhteşem bir başarı elde ettiğine dikkati çekti.

Öğrencisinin başarısından dolayı büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Mutlu, şunları kaydetti:

"Bütün öğrencilerin, çocukların sanatla ilgilenmesi, eve gittiği zaman tablet ve bilgisayar yerine bir enstrümanla uğraşması onu bütün kötülüklerden uzaklaştıracak. Bütün velilerimizin de çocuklarını müziğe yönlendirip iyi bir yolda ilerleterek vicdanlı, merhametli, karakterli, düzgün insanlar olarak yetişmelerini temenni ediyorum. Ahmet'in de başarılarının daim olacağından hiç şüphem yok."

Fatma Temel Turhan Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Abdulkadir Koyuncu ise öğrenciyi ve emeği geçen müzik öğretmenlerini tebrik etti.