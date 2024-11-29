Ahşap Ustası Osman Nergiz, Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülü'nü Aldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Ahşap Ustası Osman Nergiz, Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülü'nü Aldı

Ahşap Ustası Osman Nergiz, Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülü\'nü Aldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 'Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülü'ne layık görülen 70 yaşındaki Osman Nergiz, Şanlıurfa'da ahşap oymacılığı sanatıyla 57 yıldır uğraşıyor. Osmanlı dönemine ait bu unutulmaya yüz tutmuş sanatı, ailesine ve öğrencilere aktaran Nergiz, birçok esere imza attı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden ödülünü alan Nergiz, ahşapla uğraşmaya devam edeceğini vurgulayarak, atölyesinin kendisine huzur verdiğini belirtti.

29.11.2024 12:49
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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülü'ne layık görülen Şanlıurfalı ahşap ustası Osman Nergiz, mesleğini son nefesine kadar sürdürmeyi hedefliyor.

Şanlıurfalı 70 yaşındaki Osman usta, Osmanlı döneminin gözde sanatlarından olan ve artık unutulmaya yüz tutmuş meslekler arasında gösterilen ahşap oymacılığı sanatını dedesinden ve babasından gördüğü usullerle yapmaya çalışıyor.

4 çocuğuna da ahşap oyma sanatını öğreten Osman ustanın hünerli ellerinde tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'nde 30 yıldır dönenen su değirmeninden Makedonya'daki Muratpaşa Camisi'nin kapısına kadar birçok eser hayat buldu.

Türkiye'de ahşap oyma sanatının son temsilcilerinden olan Osman usta, önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden Kültür ve Turizm Bakanlığınca verilen Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülü'nü aldı.

"Çocukları da ahşapla uğraşıyor"

Duygularını AA muhabiriyle paylaşan Osman Nergiz, başta Şanlıurfa olmak üzere Türkiye'nin birçok kentinde ve bazı ülkelerde mesleğini 57 yıldır icra ettiğini söyledi.

Halk eğitimi ve sanat okullarında verdiği kurslarla birçok öğrenci yetiştirdiğini belirten Nergiz, "70 yaşında halen ahşapla uğraşan bir kişiyim. Sayısız insanlar yetiştirdik. Çocuklarıma ve herkese elimden geldiğince yardımcı olmaya çalıştım. Şehrimde sayısız eserlere imza Allah'a bin şükür olsun. Yurt dışında Makedonya'da 3 yıl eğitim verdim, orada Muratpaşa Camisi'ne kapı yaptık, Köse Kadı Camisi'ne vaaz kürsüsü yaptık. Yani bayağı dünya ve Türkiye'de birçok yere emekler verdim, bugüne getirdik. Dört oğlum bir kızım var, hepsi üniversite okudu ama hepsi ahşapla uğraşıyor." diye konuştu.

"Atölyeye gelip bu önlüğü giydiğim zaman rahatlıyorum"

Hayatının en anlamlı ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldığını vurgulayan Nergiz, şunları kaydetti:

"Çok güzel bir şey, bu yaşa geldikten sonra bunu hak ettiğimi zannediyorum. Benim, memleketim ve ülkem için yakın dostlarım, akrabalarım için birer şeref ve gurur kaynağı olmuş oluyoruz. Benim için çok önemli. Böyle güzel ödüllere her zaman ulaşalım inşallah. Önemli olan sağken benim kıymetimin bilinmesidir. Ben elimden gelenin inanıyorum ki fazlasını yaptım. Topluma, insanlığa güzel bir şeyler aktarmaya çalıştık. Allah'ın izniyle kesinlikle ve kesinlikle evde oturmam. Oturmayı da düşünmüyorum. Hiçbir gün, pazar günü bile evde oturduğum zaman sıkılıyorum. Atölyeye gelip bu önlüğümü giydiğim zaman rahatlıyorum. Onun için mezara kadar ömrüm yettiğince burada olacağım."

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Ahşap Ustası Osman Nergiz, Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülü'nü Aldı - Son Dakika

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