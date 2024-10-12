Aizanoi'da Zeus Tapınağı'nın Dronla Görüntüleri - Son Dakika
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Kültür Sanat

Aizanoi'da Zeus Tapınağı'nın Dronla Görüntüleri

Aizanoi\'da Zeus Tapınağı\'nın Dronla Görüntüleri

Çavdarhisar’daki Zeus Tapınağı'nın akşam manzaraları dronla kaydedildi; antik kent UNESCO listesinde.

12.10.2024 09:46
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Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti'nde yer alan Zeus Tapınağı'nın gün batımı ve akşamın ilk saatlerindeki manzaraları dronla kaydedildi.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 2010 yılında dahil edilen antik kent, Kütahya kent merkezine 55 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Antik kentte tarihi 5 bin yıl öncesine dayanan tiyatro, stadyum, agora (çarşı), Zeus Tapınağı, iki hamam, dünyanın ilk borsa binası, sütunlu cadde, Kocaçay üzerinde ikisi ayakta kalmış 5 köprü, gymnasium (sporcuların çalıştığı alan), Meter Steunene kutsal alanı, nekropoller (mezarlık), antik bir bent, su yolları ve kapı yapılarıyla Roma döneminden izler taşıyor.

Geçen yıl yerli ve yabancı 44 bin 842 kişinin ziyaret ettiği antik kentte en fazla ilgiyi Zeus Tapınağı görüyor.

1'inci yüzyılda İmparator Domitianus döneminde inşasına başlanan tapınak, 2'nci yüzyılda imparator Hadrianus döneminde tamamlandı.

Tepe üzerine kurulan ve şehrin önemli dinsel alanı olarak görülen yapı, dünyanın en iyi korunmuş Zeus tapınaklarından biri olarak önemini koruyor.

Mahzeninde sunağın da bulunduğu Roma yapısı, etrafındaki sütunla çevrili mekanın üstünün mermer kirişlerle kaplı olması nedeniyle pseudodipteros (iç sütunları olmayan) plandaki nadide bir örnek olarak gösteriliyor.

Antik kentteki Zeus Tapınağı'nın gün batımı ve akşamın ilk saatlerindeki ışıklandırılmış manzaraları AA ekibince dronla görüntülendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Aizanoi'da Zeus Tapınağı'nın Dronla Görüntüleri - Son Dakika

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