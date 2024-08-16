Aizanoi Kısa Film Festivali 22-24 Ağustos'ta Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Aizanoi Kısa Film Festivali 22-24 Ağustos'ta Başlıyor

Aizanoi Kısa Film Festivali 22-24 Ağustos\'ta Başlıyor

Kütahya'da düzenlenecek olan Aizanoi Kısa Film Festivali, 22-24 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Festivalde sinema ve fotoğraf sanatı üzerine söyleşiler, gösteriler ve konserler düzenlenecek.

16.08.2024 16:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'da, Aizanoi Sinema ve Fotoğraf Sanatı Derneğince (ASİFSAD) bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Aizanoi Kısa Film Festivali, 22-24 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

Festivalin Düzenleme Komitesi Başkanı Murat Yıldız, AA muhabirine, Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti'nde yapılacak festivalin temasının "Toprak Ananın İzinden Zamanda ve Mekanda Yolculuk" olarak belirlendiğini söyledi.

Etkinlik kapsamında özel konuklar, yazarlar ve senaristlerin katılımcılarla bir araya geleceğini belirten Yıldız, "Doğaçlama gösterilerinin olduğu, sinemanın konuşulduğu, ayrıca sinemanın arka planının konuşulduğu söyleşiler düzenlenecek. Yani bir senaristle, bir senaryonun yazımıyla ilgili aklınıza takılacak her türlü şey sorulup konuşulabilecek. Festivalde ünlü şefler, tadımcılar, ziraat ve yemek kültürü uzmanları buluşacak. Ayrıca gençler ve çocuklar için etkinlikler olacak." diye konuştu.

Festivale, Çavdarhisarlı kadınların da katkı sağlayacağını anlatan Yıldız, etkinliğin müzisyenlerin açık sahne konseriyle sona ereceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Film Festivali, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Aizanoi Kısa Film Festivali 22-24 Ağustos'ta Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:01 Meclis’teki kavga anında oturumu ilk terk eden Bekir Bozdağ oldu Meclis'teki kavga anında oturumu ilk terk eden Bekir Bozdağ oldu
15:04 TBMM’de utandıran görüntüler Darp edilen milletvekillerinin kanı zemine yayıldı TBMM'de utandıran görüntüler! Darp edilen milletvekillerinin kanı zemine yayıldı
14:52 Meclis’teki Can Atalay oturumunda yumruklu kavga Meclis'teki Can Atalay oturumunda yumruklu kavga
23:25 Beşiktaş’ta lüks cipiyle genç kadını ağır yaralayan maganda tutuklandı Beşiktaş'ta lüks cipiyle genç kadını ağır yaralayan maganda tutuklandı
09:07 Sibel Can bir kıyafet giydi, göğüs detayına yorum yağıyor Sibel Can bir kıyafet giydi, göğüs detayına yorum yağıyor
08:54 Yoğun bakımdaki Aydemir Akbaş, entübe edildi Yoğun bakımdaki Aydemir Akbaş, entübe edildi
07:13 Tam 34 penaltı kullanıldı UEFA Avrupa Ligi’nde inanılmaz maç Tam 34 penaltı kullanıldı! UEFA Avrupa Ligi'nde inanılmaz maç
05:46 Alevler bir anda sardı Gaziantep’te fabrika yangını Alevler bir anda sardı! Gaziantep'te fabrika yangını
02:05 Erdoğan imzaladı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı’na yeni atama Erdoğan imzaladı! Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'na yeni atama
01:18 İsrailliler Batı Şeria’daki köyü basıp ev ve arabaları ateşe verdi: 1 Filistinli hayatını kaybetti İsrailliler Batı Şeria'daki köyü basıp ev ve arabaları ateşe verdi: 1 Filistinli hayatını kaybetti
01:16 Adli Tıp Kurumu Müdürü evinde ölü bulundu Adli Tıp Kurumu Müdürü evinde ölü bulundu
00:46 Reklam çekimi için peribacalarında yapılan skandal çalışma durduruldu Reklam çekimi için peribacalarında yapılan skandal çalışma durduruldu
00:16 ABD ve İngiltere’ye ait savaş uçakları Yemen’i vurdu ABD ve İngiltere'ye ait savaş uçakları Yemen'i vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2024 18:06:59. #1.12#
SON DAKİKA: Aizanoi Kısa Film Festivali 22-24 Ağustos'ta Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement