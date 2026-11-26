Müzik Yorumcuları Meslek Birliği (MÜYORBİR) üyeleri, sanatçı Ajda Pekkan'ın 373 eserini kapsayan dijital telif davasında sanatçı lehine verilen kararı değerlendirdi. Nükhet Duru, "Bir sanatçının sesini, yorumunu, emeğini ona hakkını vermeden kullanmamalısınız" dedi. Sümer Ezgü, "Sanatçıların haklarını tek tek mahkemelerde aramadıkları, adil ve şeffaf bir sistem istiyoruz" diye konuştu. Onur Akın ise mahkemenin emsal teşkil edecek çok önemli bir karar verdiğini dile getirdi.

MÜYORBİR'in yaptığı açıklamada kararın icracı sanatçıların telif haklarının korunması açısından önemine dikkat çekildi. Birlik, sanatçıların hak edişlerinin şeffaf biçimde hesaplanması ve doğrudan kendilerine veya temsil edildikleri meslek birliklerine aktarılması çağrısını yineledi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dijital müzik platformlarının henüz bulunmadığı 2001 yılı öncesinde plak, kaset veya CD formatında yayımlanmak üzere kaydedilen albümler, bugün çoğu zaman o eserleri seslendiren yorumcu sanatçıların izni alınmadan dijital müzik platformlarında yayımlanıyor. Fiziki formatlar için geçmişte verilen izinlerin, yıllar sonra ortaya çıkan dijital kullanımları da kapsadığı varsayılıyor.

26 yıllık köklü geçmişi ve 3 bine yakın yorumcu üyesiyle Türkiye'deki icracı sanatçıları temsil eden MÜYORBİR, 2001 öncesi kayıtların dijital kullanımına ilişkin telif hakları konusundaki mücadelesini uzun süredir sürdürüyor."

DURU: SANATÇININ YORUMUNU, EMEĞİNİ, HAKKINI VERMEDEN KULLANMAMALISINIZ

MÜYORBİR Yönetim Kurulu Üyesi, sanatçı Nükhet Duru da Ajda Pekkan kararının ardından tüm sanatçıların haklarının korunması gerektiğini belirterek, "Sevinçle öğrendik ki Ajda Pekkan da tüm davaları kazanmış. Benim de kazandığım davalar var. Bir sanatçının sesini, yorumunu, emeğini ona hakkını vermeden kullanmamalısınız. Bunu uzun süredir söylüyoruz. Türk yargı organları nihayet doğruyu görerek güzel kararlar veriyor. Müteşekkiriz. Hem bu emeği kullanmamalı hem de şeffaf biçimde hak edişlerini, bütün bir ömrünü sanatına ve halkına adayan sanatçıların hak edişlerini şeffaf bir şekilde takdim etmelisiniz" ifadelerini kullandı.

EZGÜ: ADİL VE ŞEFFAF BİR SİSTEM İSTİYORUZ

MÜYORBİR Yönetim Kurulu Üyesi, sanatçı Sümer Ezgü, şu açıklamayı yaptı:

"Tıpkı eski korsan kaset döneminde olduğu gibi bugün de dijital alanda sanatçıdan izinsiz yayınlar yapılıyor. Ayrıca sanatçılar, yapım şirketlerinden ne kadar dinlendikleri ya da izlendikleri konusunda şeffaf bilgiler alamıyor. YouTube, Spotify, Deezer gibi dijital platformlardan sanatçıların hakları ya aracısız olarak kendilerine ya da temsil edildikleri meslek birliklerine yatırılmalı. MÜYORBİR olarak sanatçıların haklarını tek tek mahkemelerde aramadıkları, adil ve şeffaf bir sistem istiyoruz. Nasıl ki bir fabrika işçisinin kol emeği varsa, sanatçının da sesi var, icrası var, yorumu var. Bu emeği ticari olarak kullanıyorsanız adil ve şeffaf olarak hakkını vermelisiniz"

AKIN: EMSAL NİTELİĞİNDE, ÇOK ÖNEMLİ BİR KARAR

MÜYORBİR Yönetim Kurulu Üyesi, sanatçı Onur Akın ise Ajda Pekkan kararının uzun yıllardır sürdürdükleri telif mücadelesi açısından önemine dikkat çekerek, "2001 öncesindeki bütün yayınlanmış eserlerin dijital hakları sanatçılara aittir, yapımcılara değil. Yapımcılar bu eserleri dijitalde izinsiz kullanamaz. Maalesef yıllardır izinsiz kullanılıyor. Sanatçılar haklarını aramaya başladılar ve yapımcılara karşı davalar açılmaya başlandı. Ben de dava açanlardan biriyim. Kazandığım ve şu an devam eden davalarım var. Mahkeme emsal teşkil edecek çok büyük bir karar verdi. Bundan sonra açılan davalar bu emsalle birlikte mutlaka sanatçıların lehine sonuçlanacaktır, yapımcılar haksız kazanç elde edemeyecek" dedi.