AK Parti Milletvekili Kilim Dokuma ve Ayakkabı Üretim Atölyesini Ziyaret Etti

Kültür Sanat

AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, kilim dokuma ve yöresel ayakkabı üretim atölyesini ziyaret etti.

Beraberindekilerle Van Kalesi'nin arkasındaki kilim dokuma atölyesine giden Türkmenoğlu, burada kilim dokuyan kadınlarla sohbet etti, yapılan çalışmalarla ilgili görevlilerden bilgi aldı.

Türkmenoğlu, kilim dokuma sanatını yaygınlaştırmak için destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

Kilim dokumacılığının Van için önemli bir değer olduğunu söyleyen Türkmenoğlu, "Kadınlar duygularını dokudukları kilimlere yansıtıyor. Her bir renk kadınların duygusunun bir parçası. Kilim dokumanın en büyük özelliği sabırdır. Kilimler sabırla, ilmek ilmek dokunuyor." dedi.

Reşik ustası Mecit Emen'i de ziyaret eden Türkmenoğlu, keçi kılından üretilen ayakkabıların yurt dışına gönderildiğini dile getirdi.

Türkmenoğlu, "Mecit ustamız bizim için çok önemli. Asırlar öncesine dayanan unutulmaya yüz tutmuş reşik ayakkabısını üreterek bu sanatı yaşatıyor. Bu kültürün yok olmaması için çalışmalar yapıyor. Birçok ilden ve yurt dışından siperişler alıyor. Desteklerimizi esirgemeyeceğiz." diye konuştu.