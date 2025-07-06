Akademisyenler Tunceli'de Bitki Türlerini Araştırıyor - Son Dakika
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Akademisyenler Tunceli'de Bitki Türlerini Araştırıyor

Akademisyenler Tunceli\'de Bitki Türlerini Araştırıyor
06.07.2025 11:20
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Tunceli'nin Ovacık ve Pülümür ilçelerinde akademisyenler, 3000 metre yükseklikte yeni bitki türleri araştırıyor.

Tunceli'nin Ovacık ve Pülümür ilçelerinde bitkilerle ilgili araştırma yapan akademisyenler, zorlu patikalardan 3 bin metre yükseklikteki zirvelere tırmanarak yeni türler tespit etmeye çalışıyor.

El değmemiş doğasıyla dikkati çeken kent, özellikle ilkbahar ve yaz aylarında birçok bitki türüne ev sahipliği yapıyor.

Botanikle ilgilenen bazı akademisyenler de yılın belirli zamanlarında kentteki dağlar, ovalar ve yaylalarda saha çalışması yürütüyor.

Özellikle Ovacık ve Pülümür'ü tercih eden akademisyenler, programları doğrultusunda yaklaşık 3 bin rakımlı Munzur, Mercan, Hel, Buyer ve Bağırpaşa dağlarına rotalarını çeviriyor.

Araçlarıyla dağların eteklerine kadar giden akademisyenler, yöredeki rehberler eşliğinde zorlu patikalardan tırmandıkları zirvelerde bitkilerin izini sürüyor.

Yolculuklarında eşsiz manzaralarla da karşılaşan akademisyenler, kayalıklarda buldukları her bitkinin bir örneğini alıp doğal ortamlarında fotoğraflarını çekiyor.

Laboratuvarda bitkilerin endemik olup olmadığını belirliyorlar

Presleme yöntemiyle bitkileri korumaya alan akademisyenler, laboratuvardaki incelemelerle bitkilerin türü ve endemik olup olmadığını tespit ediyor.

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Ereğli Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü'nde görevli Prof. Dr. Metin Armağan, AA muhabirine, Tunceli'nin Ovacık ilçesi ile Erzincan arasında kalan Munzur Dağları'nda arazi çalışması yaptıklarını söyledi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi'nde görevli Murat Özel'in kendilerine rehberlik ettiğini belirten Armağan, şöyle konuştu:

"Amacımız sadece Munzur Dağları'nda görülen bir menekşeyi aramaktı ve bunu yaparken yolumuzun üstünde daha fazla çeşit bitki bulduk. Tunceli florasında bugüne kadar 2 bin 200 civarı çiçekli bitki tanımlanmış. Her geçen gün bu sayı artmakta ve bu 2 bin 200 bitkinin yaklaşık beşte biri de endemik."

"İki metrekare alanda 5 farklı ve lokal endemik bitki türüne denk geldik"

Armağan, arazi çalışması esnasında endemik bitkilerin oranını test ettiklerini dile getirerek, "2 metrekare alan içerisinde 5 farklı ve lokal endemik bitki türüne denk geldik. Örneğin Akşam Yıldızı, Kalan Nakılı ve Çan çiçekleri gibi pek çok endemiği Munzur Dağları'nda bulmamız mümkün oldu." ifadesini kullandı.

Bölgedeki güzelliklerle karşılaşmaktan büyük keyif aldıklarını anlatan Armağan, şunları kaydetti:

"Rakım değiştiğinde bitkilerin o alandaki habitat tercihleri de değişiyor. Bitkilerin habitat tercihleri değiştiği için 1500 rakımda bulduğunuz bitkiyi 1600-1700 rakımda bulamazsınız. Özellikle bizim bugün aradığımız bitkiler 1800 rakımın üstünde yetişiyorlar ve bizim çıktığımız alan 3 bin rakımdı."

Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü'nde görevli Doç. Dr. Burcu Yılmaz Çıtak da Tunceli'ye ilk defa geldiğini ve doğasına hayran kaldığını aktardı.

Çatak, zorlu parkurlardan Ovacık'taki Munzur Dağları'na tırmandıklarını dile getirerek, "Bu durum meslek hayatım boyunca benim için büyük bir tecrübe oldu. Buranın bitki-biyoçeşitliliğinin oldukça zengin olduğunu kaynaklardan biliyordum. Şu an bire bir olarak bunu deneyimlemiş oldum. Burada farklı bitki familyalarına ait farklı cinslerde bitkiler yer almakta." diye konuştu.

Kaynak: AA

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