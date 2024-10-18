Akbank Caz Festivali'nde Genç Yetenekler Desteklendi

Kültür Sanat

Akbank Caz Festivali kapsamında genç yetenekleri desteklemek ve caz müziğinin evrensel dilini genişletmek amacıyla düzenlenen JAmZZ, bu yıl yenilenen programıyla etki alanını güçlendirdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, BAU Konservatuvar ve Zuhal Müzik işbirliğiyle düzenlenen programın kapanışı bu yıla özel bir konserle gerçekleştirildi.

Piyanoda projeye destek veren Akbank Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakan Binbaşgil, Türkiye'nin değerli müzisyenlerinden davulda Ferit Odman ve kontrbasta Kağan Yıldız'ı bir araya getiren konser, caz tutkunlarıyla bir araya geldi.

Usta sanatçılar, JAmZZ Masterclass Programı'nı başarıyla tamamlayan genç müzisyenler Göksu Köse ve Kaşif Şahin Düşko ile bir jam session da gerçekleştirdi. Konserin sonunda sahneye geri dönen sanatçılar, genç müzisyenlerle birlikte iki parça daha çaldı.

Türkiye'nin önde gelen caz müzisyenlerinin eğitmenliğinde düzenlenen JAmZZ Masterclass Programı'nın kazananları Göksü Köse ve Kaşif Şahin Düşko, 2025'te Berklee at Umbria Jazz Clinics'e katılma şansını yakalarken, Berkay Sümbül ise 35. Akbank Caz Festivali'nde sahne alacak sanatçılardan biri olacak.

Boston'daki Berklee College of Music ve Umbria Caz Festivali işbirliğiyle hayata geçen Berklee at Umbria Jazz Clinics, farklı ülkelerden seçilen 200'e yakın genç müzisyeni yoğun bir eğitim programı için bir araya getiriyor.

Programa seçilen öğrenciler, uluslararası caz ustaları ile tanışma ve onları canlı dinleme şansının yanı sıra, profesyonel müzisyenlerle doğaçlama performans da sergileyebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Binbaşgil, JAmZZ'in yenilenen programı ile sanata ve Türkiye'ye sunduğu değeri zenginleştirdiğini belirtti.

Binbaşgil, Akbank olarak sanat ve kültürün Türkiye'de gelişiminde uzun yıllardır önemli bir rol üstlendiklerine dikkati çekti.

Bu sene 34'üncü yılına giren Akbank Caz Festivali'nin, genç yeteneklere uluslararası alanda kapılar açması ve caz müziğini daha geniş kitlelere ulaştırması açısından da çok kıymetli olduğunun altını çizen Binbaşgil, şunları kaydetti:

"Caz, yaratıcılığı ve özgürlüğü simgeleyen evrensel bir dil ve JAmZZ Projesi, genç müzisyenlere sahne deneyimi kazandırırken, onların uluslararası arenada kendilerini göstermeleri için bir köprü oluşturuyor. Bu sürecin bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Onların başarılarını görmek hem Akbank ailesi için hem de benim için büyük bir gurur kaynağı. JAmZZ Masterclass Programı'nın kazananlarını tebrik ederim. Genç yeteneklerimize bundan sonraki müzikal yolculuklarında başarılar dilerim."