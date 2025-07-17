Akdamar Kilisesi: Van Gölü'nün ortasında bir tarih, bir efsane - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kültür Sanat

Akdamar Kilisesi: Van Gölü'nün ortasında bir tarih, bir efsane

Akdamar Kilisesi: Van Gölü\'nün ortasında bir tarih, bir efsane
17.07.2025 17:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van Gölü üzerindeki Akdamar Adası'nda yükselen Akdamar Kilisesi, hem Orta Çağ Ermeni mimarisinin eşsiz örneklerinden biri, hem trajik bir aşk efsanesinin simgesi, hem de çok kültürlü Anadolu tarihinin önemli bir tanığı olarak UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alıyor.

Van Gölü'nün mavilikleri ortasında zamana direnen Akdamar Kilisesi, tarih, kültür ve efsanenin iç içe geçtiği eşsiz bir anıt. Onuncu yüzyılda Vaspurakan Kralı I. Gagik tarafından yaptırılan ve mimar Manuel'in imzasını taşıyan bu kilise, Orta Çağ Ermeni mimarisinin en nadide eserleri arasında yer alıyor. Sadece mimarisiyle değil, "Ah Tamar" efsanesiyle de hafızalara kazınan Akdamar Kilisesi, bugün Türkiye'nin ve dünyanın önemli kültürel mirasları arasında kabul ediliyor.

TARİHİ VE DİNİ MERKEZ OLARAK KULLANILDI

915-921 yılları arasında inşa edilen Akdamar Kilisesi, Ermeni Apostolik Kilisesi'ne bağlı olarak ibadet amacıyla yapıldı. Vaspurakan Krallığı döneminde bir dönem patriklik merkezi olarak kullanılan kilise, Ermeni halkı için dini bir merkez olmanın ötesinde kültürel bir odak haline geldi.

Akdamar Kilisesi: Van Gölü'nün ortasında bir tarih, bir efsane

SANAT TARİHİNE DAMGA VURAN MİMARİSİ

Dört yapraklı yonca planlı, tek kubbeli yapısıyla dikkat çeken kilise; bazalt ve pembe andezit taşından inşa edildi. En dikkat çekici yönü ise dış cephelerdeki taş kabartmaları. Adem ile Havva'dan Yunus ve balinaya, av sahnelerinden kraliyet tasvirlerine kadar pek çok İncil ve Tevrat sahnesi dış duvarlarda detaylı bir şekilde işlendi. Bu figürlü dış cephe süslemesi, dönemin diğer Ermeni kiliselerinde neredeyse hiç görülmeyen bir özellik olarak öne çıkıyor.

AH TAMAR EFSANESİNİN HÜZÜNLÜ İZİ

Kilise kadar ada da bir aşk hikayesiyle anılıyor. Rivayete göre keşişin kızı Tamar ve ona âşık genç balıkçının trajik aşkı, Van Gölü'nün karanlık sularında sona erer. Genç adamın boğulurken son nefesinde söylediği "Ah Tamar" sözleri, adaya ve kiliseye adını verir.

UNUTULMAYA TERK EDİLDİ, YENİDEN KAZANDIRILDI

1915 sonrasında terk edilen kilise, 1951 yılında yıkılmaktan yazar Yaşar Kemal'in çabalarıyla kurtuldu. 2005-2007 yılları arasında restore edilip müze olarak ziyarete açıldı. 2010 yılından bu yana yılda bir kez Ermeni ayinine ev sahipliği yaparak inanç turizmine de katkı sağlıyor.

DÜNYA MİRASI ADAYI

Bugün UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Akdamar Kilisesi, her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Anadolu'nun çok kültürlü tarihini anlamak için Van'daki bu taş yapı, geçmişle kurulan canlı bir bağ niteliğinde. Hem dini hem sanatsal hem de kültürel bir değer olarak Anadolu coğrafyasındaki benzersiz geçmişin sessiz tanığı olmaya devam ediyor.

Kültür Sanat, Turizm, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Akdamar Kilisesi: Van Gölü'nün ortasında bir tarih, bir efsane - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üniformasının önünü açarak hastaya göğüslerini gösteren hemşireye tepki yağıyor Üniformasının önünü açarak hastaya göğüslerini gösteren hemşireye tepki yağıyor
Michael Jordan’ın Yunanistan’da bıraktığı bahşişe çalışanlar bile inanamadı Michael Jordan'ın Yunanistan'da bıraktığı bahşişe çalışanlar bile inanamadı
Fatih Tekke 2 transferi açıkladı: Onları bekliyoruz Fatih Tekke 2 transferi açıkladı: Onları bekliyoruz
İtalyan ekibine kötü haber Ünlü teknik direktör hastaneye kaldırıldı İtalyan ekibine kötü haber! Ünlü teknik direktör hastaneye kaldırıldı
Süper Lig ekibi İsrailli oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Süper Lig ekibi İsrailli oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
Osimhen’i istemediler Liverpool yeni golcüsüne 138 milyon euro veriyor Osimhen'i istemediler! Liverpool yeni golcüsüne 138 milyon euro veriyor
Belçika’da festival öncesi yangın Sahne tamamen küle döndü Belçika'da festival öncesi yangın! Sahne tamamen küle döndü
Ankaragücü’nden ayrılık sonrası açıklama: Kurtulduk Ankaragücü'nden ayrılık sonrası açıklama: Kurtulduk
İsmi 4 büyüklerle anılan Petkovic, resmen Kocaelispor’da İsmi 4 büyüklerle anılan Petkovic, resmen Kocaelispor'da
Ayşe Tokyaz cinayetinde 7 tutuklama Ayşe Tokyaz cinayetinde 7 tutuklama
Beşiktaş’ta korkutan sakatlık Beşiktaş'ta korkutan sakatlık

17:02
MEB Bilgi İşlem Genel Müdürü Özgür Türk görevden alındı
MEB Bilgi İşlem Genel Müdürü Özgür Türk görevden alındı
16:17
Rusya, Ukrayna’daki AVM’ye 500 kilogramlık bombayla saldırdı
Rusya, Ukrayna'daki AVM'ye 500 kilogramlık bombayla saldırdı
12:58
Tunceli Valisi Aygöl’ün esnaf ziyaretine damga vuran an Korumanın bakışlara dikkat
Tunceli Valisi Aygöl'ün esnaf ziyaretine damga vuran an! Korumanın bakışlara dikkat
22:36
İsrail tezkeresi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi
İsrail tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
22:21
Duhok’ta petrol sahasına İHA saldırısı
Duhok'ta petrol sahasına İHA saldırısı
22:19
Cübbeli Ahmet ile Egemen Bağış arasındaki tartışma büyüyor: İnkar ederek montaj diyeceğine tövbe et
Cübbeli Ahmet ile Egemen Bağış arasındaki tartışma büyüyor: İnkar ederek montaj diyeceğine tövbe et
21:53
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Suriye’de çatışmayı sonlandıracak adımlar üzerinde anlaştık
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Suriye'de çatışmayı sonlandıracak adımlar üzerinde anlaştık
21:50
İsrail’in Şam Saldırısında Yaralılara Müdahale
İsrail'in Şam Saldırısında Yaralılara Müdahale
21:36
UEFA, Arsenal Tivat’ı şike yaptığı gerekçesiyle Avrupa kupalarından 10 yıl men etti
UEFA, Arsenal Tivat'ı şike yaptığı gerekçesiyle Avrupa kupalarından 10 yıl men etti
21:30
Beşiktaş, hazırlık karşılaşmasında Wolfsberger’e 3-2 kaybetti
Beşiktaş, hazırlık karşılaşmasında Wolfsberger'e 3-2 kaybetti
21:30
Yaylaya düşen yıldırım, 200 koyunu telef etti
Yaylaya düşen yıldırım, 200 koyunu telef etti
21:21
Koalisyon ortağı çekildi, Netanyahu hükümeti azınlık durumuna düştü
Koalisyon ortağı çekildi, Netanyahu hükümeti azınlık durumuna düştü
21:13
Beşiktaş’ta korkutan sakatlık
Beşiktaş'ta korkutan sakatlık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2025 17:19:37. #7.13#
SON DAKİKA: Akdamar Kilisesi: Van Gölü'nün ortasında bir tarih, bir efsane - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.