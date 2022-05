AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda gala gecesine özel performans

Türk Telekom, ana destekçisi olduğu Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) dijital dönüşüm ve teknoloji deneyimini kültür sanat alanına da taşıdı. AKM'nin 'kalbi' Türk Telekom Opera Salonu'nda düzenlenen gala gecesi, çok özel bir konsere ev sahipliği yaptı. İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nın sahnelediği Türk Telekom Özel Performansı katılımcıların beğenisine sunuldu.

Türkiye'de ilk defa bir senfoni orkestrası performansının dijital sanatla harmanlandığı gecede; 70 kişilik orkestra, 40 kişilik koro ve 4 solist tarafından canlı seslendirilen eserlere salonun tamamını çevreleyen yenilikçi sahne ve ışık tasarımıyla oluşturulan gösteri eşlik etti. Tüm mekanı çepeçevre saran gösteri, izleyicilere ayrıcalıklı bir deneyim yaşattı.

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, yaptığı açılış konuşmasında "Türkiye'nin kültür ve sanat belleğinde iz bırakan, yenilenerek geniş ve kapsamlı bir kültür kompleksine dönüşen, bir 'şehir mıknatısı' gibi günün her saatinde yaşayan Atatürk Kültür Merkezi'nin ana destekçisi olmaktan büyük gurur duyuyoruz" dedi.

Türkiye'nin kültür ve sanat belleğinde iz bırakan Atatürk Kültür Merkezi'nde önemli bir iş birliğine imza atan Türk Telekom, teknolojinin sunduğu imkanları sanatseverler için seferber ediyor. Türk Telekom, Atatürk Kültür Merkezi'nin ana destekçisi olarak AKM'nin 'kalbi'nde yer alan Türk Telekom Opera Salonu'nda, gala gecesi düzenledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Fatih Sayan ve çok sayıda davetlinin katılımı ile Türk Telekom CEO'su Ümit Önal'ın ev sahipliğinde düzenlenen gala gecesi, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nın özel performansına sahne oldu.

AKM'NİN, HER YAŞTAN VE HER KESİMDEN İNSANIN KEYİF ALACAĞI BİR MERKEZ OLMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Galanın açılış konuşmasını yapan Türk Telekom CEO'su Ümit Önal şu değerlendirmede bulundu; "Türkiye'nin kültür ve sanat belleğinde iz bırakan, yenilenerek geniş ve kapsamlı bir kültür kompleksine dönüşen, bir 'şehir mıknatısı' gibi günün her saatinde yaşayan Atatürk Kültür Merkezi'nin ana destekçisi olmaktan büyük gurur duyuyoruz. 7 yıl sürecek bu uzun soluklu desteğimiz ile yüksek teknoloji alanındaki birikimimizi milli kültürümüzün hizmetine sunacak olmanın heyecanı içindeyiz. Geleceği yeni nesil teknolojilerle şekillendirme sorumluluğuyla Türkiye'nin dijital dönüşümüne liderlik ederken, teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştürme ve temas ettiği herkesi değerli hissettirme yaklaşımını benimsiyoruz. Bu önemli yapıdaki teknoloji desteğimizin yanında özellikle görme ve işitme engellilerin hayatı kolaylaştıracak uygulamalarımızı entegre ettiğimiz AKM'nin, her yaştan ve her kesimden insanın keyif alacağı bir merkez olması için çalışıyoruz."

İSTANBUL SENFONİ ORKESTRASI'NDAN TÜRK TELEKOM ÖZEL PERFORMANSI

İstanbul Senfoni Orkestrası'nın Türk Telekom Özel Performansı'nda sanatseverler, 12 parçadan oluşan repertuarı beğeniyle dinledi. Şef Hasan Tura'nın yönettiği orkestraya; Dilek Türkan, Cengiz Özkan, Görkem Ezgi Yıldırım ve Mazhar Alanson da eşlik etti. Fiziksel, teknik ve mimari analizler sonucunda, en iyi doğal akustiği elde edebilmek için tasarlanan Türk Telekom Opera Salonu'nda gerçekleştirilen konser izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı.

TÜRKİYE'DE İLK KEZ OPERA VE DİJİTAL SANAT AYNI SAHNEYİ PAYLAŞTI

Gala öncesi ve orkestra performansı sırasında, salonun tamamına yansıtılan, yenilikçi sahne ve ışık tasarımıyla oluşturulan dijital sanat gösterisi de geceye damga vurdu. Türkiye'de ilk defa, bir senfoni orkestrası performansı dijital içerik ile harmanlanırken, 70 kişilik orkestra, 40 kişilik koro ve 4 solist tarafından Türk Telekom Opera Salonu'nun ikonik mimarisinde gerçekleştirilen senfoniye eşlik eden dijital şov, izleyicilere ayrıcalıklı bir deneyim yaşattı. Sahne sanatları ile dijital dünyayı bir araya getiren gösteri; orkestra tarafından seslendirilen 12 eserin hikayelerinden esinlenerek hazırlandı.

TEPEDEN TIRNAĞA TEKNOLOJİ İLE ERİŞİLEBİLİR SANAT

Türk Telekom sanat ve teknolojinin yanında, AKM'nin daha erişilebilir bir merkez olma misyonuna da katkı vermeye devam ediyor. Türk Telekom'un görme ve işitme engelliler için hayatı kolaylaştırmayı amaçlayan uygulaması 'Sesli Adımlar', yakın bir zamanda Atatürk Kültür Merkezi'nde de kullanılmaya başlanacak. Böylece görme ve işitme engelli sanatseverler, Atatürk Kültür Merkezi'nin kapalı ve açık alanlarını, mobil telefonlarına yükledikleri bu özel uygulama eşliğinde ziyaret edebilecekler.

TEKNOLOJİ SANATLA HARMANLANDI

Türk Telekom, Atatürk Kültür Merkezi içerisinde ve Beyoğlu Kültür Yolu'ndaki tüm Wi-Fi bağlantı noktalarını ve paydaşları ile geliştirdiği yerli 5G altyapısını hazırlarken, ziyaretçiler uçtan uca sağlanan telekomünikasyon hizmetleriyle bağlantıda kalacaklar. AKM ziyaretçileri, Türk Telekom'un özel ağırlama alanında (Türk Telekom Lounge) vakit geçirme imkanı bulacaklar. Atatürk Kültür Merkezi içerisinde faaliyet gösterecek 'robotcafe' de tüm ziyaretçilere keyifli anlar yaşatacak. Türk Telekom, AKM ve Beyoğlu Kültür Yolu'nda sanatseverler için etkinlikler, atölye çalışmaları ve organizasyonların yanı sıra ayrıcalıklar da sunacak.