Aksaray Güzelyurt'taki Manastır Vadisi 28 kilise ve 2 yeraltı şehriyle turist çekiyor - Son Dakika
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Aksaray Güzelyurt'taki Manastır Vadisi 28 kilise ve 2 yeraltı şehriyle turist çekiyor

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Aksaray Güzelyurt\'taki Manastır Vadisi 28 kilise ve 2 yeraltı şehriyle turist çekiyor
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Aksaray Güzelyurt\'taki Manastır Vadisi 28 kilise ve 2 yeraltı şehriyle turist çekiyor
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Aksaray'ın Güzelyurt ilçesindeki Manastır Vadisi, 28 kilise, 2 yeraltı şehri ve yüzlerce kaya oyma mağarasıyla ziyaretçi çekiyor. Roma ve Bizans izleri taşıyan 5 kilometrelik vadi, doğal güzelliği ve trekking alanıyla yerli ve yabancı sporcuların ilgisini görüyor.

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde bulunan Manastır Vadisi, birçok özelliğiyle birlikte doğal güzelliğiyle de yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor.

Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, Kapadokya'ya açılan kapı Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde bulunan Manastır Vadisi, tarihi dokusu ve kayadan oyma evleriyle ilgi çekiyor. Roma ve Bizans döneminin derin izlerini taşıyan Manastır Vadisi içerisinde 28 kilise, 2 yeraltı şehri ve yüzlerce kaya oyma mağara bulunuyor. Kanyondan oluşan Manastır Vadisi, 5 kilometre uzunluğuyla birçok medeniyetin izlerini taşıyor. Tarihi özelliklerinin yanı sıra doğal güzelliğiyle de dikkat çeken Manastır Vadisi aynı zamanda trekking alanı olarak da yerli ve yabancı sporcuların ilgisini görüyor.

İlçe halkından Bülent Tekeli, Güzelyurt Manastır Vadisi'nin uzunluğunun 5 kilometre olduğunu belirterek, "Daha önceden manastırlar adı verildiği için öyle kalmış. Burada ırmak vardı daha önceden, suyun kenarına yapılmış, kiliseleri ve yaklaşık 5 kilometre uzunluğu var. Burada Etiler, Hititler, Bizanslar ve en son Rumlara kadar hepsi kullanmış buraları" dedi.

Kaynak: İHA
Kültür SanatGüzelyurtYeraltıAksarayAS RomaturistTurizmSon Dakika

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