Alanya'da Ramazan Akşamları Coşkuyla Başladı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Alanya'da Ramazan Akşamları Coşkuyla Başladı

Alanya Belediyesi, Ramazan Ayı boyunca düzenleyeceği etkinliklerle birlik ve beraberliği pekiştirecek. İlk akşamda Zeyd Şoto'nun ilahi konseri büyük ilgi gördü. Her akşam çeşitli etkinliklerle vatandaşlar ağırlanacak.

02.03.2025 23:37
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Alanya'da Ramazan akşamları coşkuyla başladı

Osman Tarık Özçelik: "Ramazan boyunca birlik ve beraberliği pekiştirecek organizasyonlar düzenleyeceğiz"

ANTALYA - Alanya Belediyesi'nin her yıl Ramazan Ayı'nda eski Belediye binası yanında kurulan Alanya'da Ramazan Akşamları Meydanı, 1 ay boyunca birbirinden renkli etkinliklerle vatandaşları ağırlayacak.

Alanya Belediyesi'nin Ramazan Ayı'nın birlik, beraberlik ve manevi atmosferini yaşatmak için düzenlediği Alanya'da Ramazan Akşamları Meydanı'nda etkinlikler, Ramazan'ın ilk akşamında başladı. Alanya Belediyesi tarafından geleneksel olarak her yıl kurulan Alanya'da Ramazan Akşamları, Kuyularönü Cami İmamı Adem Yağcı tarafından okunan Kur'an Tilaveti ile başladı. Ardından sahneye çıkan Alanya İlçe Müftüsü Dr. İhsan İlhan tarafından dua okunarak 1-28 Mart tarihleri arasında halkı ağırlayacak olan meydanın açılışı gerçekleştirildi.

"Ramazan boyunca birlik-beraberliği pekiştirecek organizasyonlar düzenleyeceğiz"

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik açılış konuşmasında Ramazan Ayı'nın önemine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı; "Bugün oruçlarımızı tuttuk ve iftarımızı yaptık. Ramazan Ayı, sadece oruç tutmak değil; gönüllerimizi arındırmak, birbirimize daha çok kenetlenmek demektir. Bu anlayışla Alanya Belediyesi olarak Ramazan boyunca birlik ve beraberlik ruhunu pekiştirecek organizasyonlar düzenliyoruz. Geleneklerimizi yaşatmak için her akşam farklı etkinlikler sizlerle buluşacak. Kültürel ve sanatsal anlamda Ramazan'ın ruhunu hep birlikte yaşayacağız"dedi.

"Gönül sofralarımızı genişlettik, destek kartlarımızı dağıttık"

"Bu ay, yardımlaşmanın ve paylaşmanın en güzel örneklerini görmek için de bir fırsattır." diyerek sözlerini sürdüren Başkan Özçelik; "İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek olmaya, gönül sofralarımızı genişletmeye devam edeceğiz. Alanya genelinde üç noktada 1000'er kişilik iftar sofraları kurduk. Bu yıl ilk kez ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza Ramazan Destek Kartlarını dağıttık. Gıda paketlerini elden ele halkımıza ulaştırdık. Ayrıca katkılarından dolayı Antalya Büyükşehir Belediyemizin Alanya Aşevi çalışanlarına teşekkür ediyorum. Ramazan'ın ilk akşamında bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Dualarımızı edeceğiz, komşuluk bağlarımızı güçlendireceğiz. Sevgi ve kardeşlik içinde bayrama ulaşacağız. On bir ayın sultanı Ramazan'ın sağlıkla, huzurla ve bereketle geçmesini diliyorum. Hayırlı Ramazanlar." diyerek konuşmasını noktaladı.

Zeyd Şoto unutulmaz bir akşam yaşattı

Açılış konuşmalarının ardından Alanya'da Ramazan Akşamları'nın ilk sahne konuğu 'Farklı Dillerde İlahiler' konsepti ile Zeyd Şoto oldu. Zeyd Şoto ve ekibi, farklı dillerde okuduğu ilahiler ile kendisini dinlemeye gelen 7'den 77'ye bütün vatandaşlar tarafından ayakta alkışlandı. Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, unutulmaz performansın ardından Zeyd Şoto'ya hediye takdim ederek kendisine ve ekibine tebrik ve teşekkürlerini iletti.

Alanya'da Ramazan Akşamları Karagöz ve Hacivat, kukla gösterisi, palyaço-bubble şov, sihirbaz ve jonglör gösterileri, Belediye Tiyatrosu'nun çocuk oyunları, masal ve ritim atölyeleri gibi pek çok etkinlik ile her akşam misafirlerini bekliyor olacak. Vatandaşlar, eski Ramazanların sıcaklığını hissederken, çocuklar ve aileler için hazırlanan programlarla keyifli vakit geçirecek.

Alandaki stantları tek tek ziyaret eden Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, tüm vatandaşları Alanya'da Ramazan Akşamları'na davet ederek, Ramazan ayının manevi iklimini hep birlikte yaşama çağrısında bulundu. Ramazan etkinliklerinin il gününde Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik'in yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları, Başkan Danışmanları, Meclis Üyeleri ve çok sayıda misafir katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Alanya'da Ramazan Akşamları Coşkuyla Başladı - Son Dakika

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