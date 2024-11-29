Alanya'da Yaşlılara Tarihi Mekan Gezisi Düzenlendi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Alanya'da Yaşlılara Tarihi Mekan Gezisi Düzenlendi

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Alanya Belediyesi, 65 yaş üstü 25 vatandaşa tarihi ve doğal güzellikleri tanıtmak amacıyla gezi düzenledi. 'Yaşlılara Yönelik Kale Gezileri' kapsamında Alanya Kalesi, Teleferik, Kültür Evleri gibi yerler ziyaret edildi. Etkinlik vatandaşların sosyalleşmesine de katkı sundu.

29.11.2024 15:46  Güncelleme: 15:52
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Alanya'da yaşlıların tarihi mekan heyecanı

65 yaş üstü 25 vatandaş, kentin tarihi ve doğal güzelliklerini yakından görme fırsatı buldu

ANTALYA - Alanya Belediyesi tarafından Taşbaşı ve Öteköy Mahalle sakinleri için gezi düzenlendi. 65 yaş üstü 25 vatandaş, kentin tarihi ve doğal güzelliklerini yakından görme fırsatı buldu.

Alanya Belediyesi tarafından düzenli olarak sürdürülen ve kentin her mahallesindeki 65 yaş üstü vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen 'Yaşlılara Yönelik Kale Gezileri' devam ediyor. Renkli görüntülere sahne olan gezi, bu hafta Taşbaşı ve Öteköy mahalleleri için düzenlendi. 25 vatandaşın katıldığı etkinliğe, Belediye Başkan Danışmanı Nazmi Zavlak ve Öteköy Mahalle Muhtarı Ahmet Bülbül de eşlik etti. Daha önce Alanya Kalesi'ni gezme imkanı bulamamış vatandaşlar, Belediye Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nün projesi kapsamında kentin tarihi ve doğal güzelliklerini yakından görme fırsatı buldu.

"Bizim için büyük mutluluk"

Teleferik, Ehmedek, İç Kale, Kültür Evleri ve Damlataş Mağarası'nı gezen vatandaşlar, projeyle sosyalleşme imkanı da elde ettiler. Başkan Danışmanı Nazmi Zavlak, vatandaşlarla tek tek ilgilenerek, sohbette bulundu. Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik'in selamlarını ileten Zavlak, "Alanya Belediyesi olarak hem şehir merkezinde hem de kırsal mahallelerimizde vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Kırsal bölgede yaşayan 65 yaş üstü vatandaşlarımızın şehir merkezine gelmesi ve Alanya'mızın tarihi ve doğal güzelliklerini görme imkanları olmuyor. Pek çok vatandaşımız bugün, Alanya Kalesi'ni ilk kez gördüğünü ya da çok uzun yıllardır buralara gelemediklerini söylediler. Onların teveccühü bizim için büyük bir mutluluk. Bugün iki mahalle ile gezilerimiz devam etti. Alanya'daki tüm kırsal mahallelerimizde de etkinliğimiz sürecek" dedi. Vatandaşlar, böyle bir programın düzenlenmesini sağlayan Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik ile ekibine teşekkür ettiler.

(BLT-RK-SM-

Alanya\'da Yaşlılara Tarihi Mekan Gezisi Düzenlendi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Alanya'da Yaşlılara Tarihi Mekan Gezisi Düzenlendi - Son Dakika

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