Alaşehir\'in çehresi kentsel tasarım yarışmasıyla değişecek

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kent merkezinin geleceğini şekillendirmesi hedeflenen "Alaşehir Kent Merkezi Kentsel Tasarım Proje Yarışması", Alaşehir Belediyesinin başvurusu üzerine Resmi Gazete'de yayımlanarak ilan edildi. Yarışma ile kentin tarihi dokusu ile yeni gelişim alanlarının bütüncül bir anlayışla yeniden planlanması amaçlanıyor.

Alaşehir Belediyesi tarafından düzenlenen yarışma; serbest, ulusal ve iki kademeli olarak gerçekleştirilecek. Yarışma kapsamında demiryolu hattı, Alaşehir İstasyonu, gümrük ve depo alanları, pazar yeri, belediye binası ve Cumhuriyet Meydanı gibi kentin sosyal ve ekonomik hafızasında yer alan noktalar yeniden tasarlanacak.

Kentin iki yakası birleşecek

Hazırlanacak projelerde özellikle demiryolu hattının kenti ikiye bölen etkisinin azaltılması ve tarihi merkez ile yeni yerleşim alanları arasındaki kopukluğun giderilmesi hedefleniyor. Ayrıca yaya ulaşım ilişkilerinin yeniden düzenlenmesi ve açık-yeşil alan sürekliliğinin sağlanması öncelikli başlıklar arasında yer alıyor. Yarışmada kentsel dirençlilik temel ilke olarak belirlenirken, katılımcılardan deprem gerçeğini göz önünde bulundurarak afetlere uyumlu ve güvenli kamusal mekanlar tasarlamaları bekleniyor. Ulusal çapta düzenlenen ve büyük ilgi görmesi beklenen yarışmanın süreci iki kademeli olarak işletilecek. 17 Nisan 2026 tarihinde yayımlanan ilanla başlayan süreçte, katılımcılar sorularını en geç 9 Mayıs 2026 tarihine kadar iletebilecek. Birinci kademe için hazırlanan projelerin son teslim tarihi 25 Haziran 2026 olarak belirlenirken, bu aşamayı geçerek ikinci kademeye kalan projeler ise 13 Temmuz 2026 tarihinde kamuoyuna duyurulacak. Yarışmanın final süreci ise 24 Ağustos 2026'daki son teslim tarihinin ardından, 5 Eylül 2026 tarihinde sonuçların açıklanmasıyla tamamlanacak.

Birinciye 1 milyon 250 bin TL ödül

Yarışmada dereceye giren projelere toplamda milyonlarca liralık ödül dağıtılacak. Yarışmanın birincisine 1 milyon 250 bin TL, ikincisine 1 milyon TL, üçüncüsüne ise 800 bin TL ödül verilecek. Ayrıca belirlenecek 3 adet eşdeğer mansiyon projesinin her biri 400'er bin TL ile ödüllendirilecek.

"Gelecek nesillere estetik bir Alaşehir bırakacağız"

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, kentin geleneksel yerleşim alanları ile yeni bölgeleri arasında güçlü bir bağ kurmak istediklerini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Kentimizin marka değerini artıracak, yeni bir kimlik kazandıracak fikirlerin ortaya çıkmasını diliyoruz. Daha yaşanabilir, estetik ve güçlü bir Alaşehir'i gelecek nesillere bırakmayı sorumluluğumuz olarak görüyoruz"

Yarışma şartnamesine ilişkin detaylı bilgilere ve başvuru ekranına "yarisma.alasehir.bel.tr" adresi üzerinden ulaşılabilecek. - MANİSA