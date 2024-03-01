Alaşehir turizm alanında da dünya listesine girdi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Alaşehir turizm alanında da dünya listesine girdi

Alaşehir turizm alanında da dünya listesine girdi Dünyaca ünlü Çekirdeksiz Sultaniye üzümünün başkenti olan Manisa'nın Alaşehir ilçesi turizm alanında da emin adımlarla ilerliyor Hristiyanların hac yolundaki 7 kutsal kilisesinden birinin bulunduğu Alaşehir'de, ilçe belediyesinin...

01.03.2024 23:24  Güncelleme: 23:28
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Alaşehir turizm alanında da dünya listesine girdi

Dünyaca ünlü Çekirdeksiz Sultaniye üzümünün başkenti olan Manisa'nın Alaşehir ilçesi turizm alanında da emin adımlarla ilerliyor

Hristiyanların hac yolundaki 7 kutsal kilisesinden birinin bulunduğu Alaşehir'de, ilçe belediyesinin destekleriyle Toptepe Mevkiinde bulunan Philadelphia Antik Kenti Tiyatro Kazısı ilçenin turizm alanında da hamle yapmasını sağladı

MANİSA - Dünyaca ünlü Çekirdeksiz Sultaniye üzümünün başkenti olan Manisa'nın Alaşehir ilçesi turizm alanında da emin adımlarla ilerliyor.

Hristiyanların hac yolundaki 7 kutsal kilisesinden birinin bulunduğu Alaşehir'de, ilçe belediyesinin destekleriyle Toptepe Mevkiinde bulunan Philadelphia Antik Kenti Tiyatro Kazısı ilçenin turizm alanında da hamle yapmasını sağladı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinin üzerine kurulduğu Philadelphia antik kentindeki Roma dönemine ait tiyatro ortaya çıkarılıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Manisa Müze Müdürlüğü Başkanlığında Alaşehir Belediyesinin destekleriyle Alaşehir'in turistik değerleri birer birer gün yüzüne çıkıyor. Toptepe Mevkiinde bulunan Antik tiyatroda yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, çalışma ekibinden bilgiler aldı. Çalışmalar sona erdiğinde Alaşehir dünyaca ünlü Sultaniye üzümünden sonra, önemli bir turizm kenti haline de gelecek. Alaşehir'in tanıtılması amacıyla yapılan çalışmalar sonucunda UNESCO listesine giren Alaşehir Kapaması ve Alaşehir Tahinli Pidesi de dünya çapında üne kavuştu.

UNESCO tarafından işaret alındı

Alaşehir/Philadelphia Antik Kenti Tiyatro Kazısı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Manisa Müzesi Başkanlığında ve Alaşehir Belediyesi destekleri ile 2023 Temmuz ayında başladı. 2024 kazı sezonu yıl sonuna kadar sürdürülecek olup, Kültür ve Turizm Bakanlığı Manisa Müze Müdürlüğü başkanlığında Karabük Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mevlüt Eliüşük'ün bilimsel danışmanlığında uzman ekip tarafından yürütülüyor. Antik döneme ait kazı çalışması dışında, sekiz ayrı kültür-turizm projesi de Alaşehir Belediye Bakanı Ahmet Öküzcüoğlu tarafından başlatıldı.

Çalışmalar meyvelerini verdi

Tarihi Kentler Birliği tarafından 2023 yılında Alaşehir Belediyesi, kent bütününde birbirine eklenen farklı başlıklarda yürüttüğü çalışmalarında yaşayan ve yaşatan bir koruma anlayışını benimsemesi nedeniyle bütüncül proje ile proje ödülüne değer görüldü. Yine 2023 yılında Türkiye Belediyeler Birliği Proje Ödülü'nü aldı. Ayrıca kapama ve tahinli pide ile korunması gereken kültür değeri olarak UNESCO tarafından işaret alındı.

"Turizmle hem tanıtım olacak hem esnaf kazanacak"

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Toptepe mevkiinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Manisa Müze Müdürlüğü başkanlığında ve Alaşehir Belediyesinin maddi destekleriyle bir çalışma yürütüyoruz. Burada antik tiyatromuz var. Antik tiyatromuzu ortaya çıkarma, kurtarma kazı çalışmalarımız var. Tiyatroda kazı çalışmaları tamamlandıktan sonra rekonstrüksiyon ve restorasyon çalışmalarına başlayacağız. Belediyeciliğin görevlerinden birisi de Alaşehir'in turizm diğerlerini ön plana çıkarmaktır. Bu bizim yol haritamızdan sadece birisi. Bununla beraber Bakkal Şükrü evi dediğimiz konakta danışma bürosu yapıyoruz, sergi salonu yapıyoruz. Kurşunlu Hanımızı vakıflardan tahsisini aldık, orada da turistlerin gireceği yerel ürünlerimizin satılacağı, vakit geçirebileceği alanlar oluşturacağız. Alaşehir'in turizm broşürleri ve haritaları basıldı. Görme engelliler için de kent rehberi basıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın haritasına Alaşehir de işlendi. Basit gibi görünen bu çalışma çok önemli bir adımdı. Bakanlığımızın haritasına girdiğinizde de Alaşehir'i orada görebileceksiniz. Yönlendirme levhalarımızı yerlerine konuldu, bilgilendirme levhalarımız da gelecek. Artık kare kodları okutularak, web sitesinden Alaşehir hakkında bilgiler alınabilecek. Tarihi kentler birliğine de üyeyiz, bütüncül proje ile birinciliği elde ettik, ödül aldık. Kapama ve Tahinli Pide ile korunması gereken kültür değeri olarak UNESCO tarafından işaret alındı. Artık UNESCO'nun listesine Alaşehir'in kapamasını ve tahinli pidesini işlettik. İleride yapacağımız imar uygulamalarında da termal turizmi canlandıracağız, turistler gezdiği Bakkal Şükrü Evi'ni Yıldırım Beyazıt Camisini, Saint Jean Kilisesi'ni, Kurşunlu Han'ı, Kütüphaneyi, Kongre Evini gezecek. Alakent evini Alaşehir Kongre Evi'ne dönüştürdük. Restorasyonu 7 milyon TL'ye mal oldu 5 milyon TL'sini YİKOB'tan hibe olarak aldık. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu yolda profesyonel ekiplerle çalışıyoruz. Herkese teşekkür ediyoruz. Bu çalışmalardan sonra inşallah Alaşehir turizm alanında da hak ettiği değeri bulacaktır. Artık Alaşehir sadece Saint Jean Kilisesi'ni ziyaret edip dönen yerli ve yabancı ziyaretçilerden oluşmayacaktır. Tiyatroda kazı çalışmaları tamamlandıktan sonra tiyatroyu, Alakent Kongre evini, kütüphanesini, Kurşunlu Hanı gezecekler ve Alaşehir'in kapamasını, Tahinli Pidesini yiyecekler. Alaşehir'de bir gece konaklayacaklar. Böylece Alaşehir'i hem tanıtmış olacağız hem de Alaşehirli esnaflarımızdan alışveriş yapacaklar. Esnaflarımız turizmden gelir elde edecekler. Alaşehir kültür turizm web sitemiz de hazırlandı. Bilgilendirme levhalarıyla beraber hemen devreye girecek. Artık Alaşehir'i sadece bölgemiz tanımayacak, dünyaya açılan bir penceremiz olacak. Alaşehir turizm yolunda ilerleyerek hak ettiği değere de bu web sitesi ile ulaşmış olacak." dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Alaşehir turizm alanında da dünya listesine girdi - Son Dakika

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