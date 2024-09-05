Alaşehir Üzüm Festivali'nde Renkli Kelter Yarışması - Son Dakika
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Kültür Sanat

Alaşehir Üzüm Festivali'nde Renkli Kelter Yarışması

Alaşehir Üzüm Festivali\'nde Renkli Kelter Yarışması

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen 6. Üzüm Festivali kapsamında gerçekleştirilen kelter yarışması renkli görüntülere sahne oldu. Yarışmacılar, omuzlarına aldıkları 2 kelterde toplam 50 kilogram üzümü 500 metre koşarak taşımaya çalıştı. Bazı yarışmacılar düşerken bazıları ise yürümeyi tercih etti.

05.09.2024 19:28  Güncelleme: 19:32
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Alaşehir'in tanıtımına kelterli destek

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bu sene 6'ncısı gerçekleştirilen Üzüm Festivali renkli görüntülere sahne oldu

Omuzlarına aldıkları 2 kelterde toplam 50 kilogram üzümü 500 metre koşarak taşıyan yarışmacılardan bazıları düşerken bazıları da koşmak yerine yürümeyi tercih etti

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bu sene 6'ncısı düzenlenen ve ilçenin tanıtımına büyük katkı sağlayan Üzüm Festivalinde yapılan kelter yarışması renkli görüntülere sahne oldu. 20 yarışmacıdan 10'unun tamamlayabildiği yarışmada bazı yarışmacılar üzümlerle birlikte yere düşerken bazıları da koşmak yerine yürümeyi tercih etti.

Dünyaca ünlü Manisa Sultani Çekirdeksiz Üzümün yetiştiği Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir yandan hasat devam ederken, diğer yandan üreticiler günün yorgunluğunu ve stresini, Alaşehir Belediyesi organizasyonunda düzenlenen 6. Üzüm Festivalinde attı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda başlayan ve 5 Eylül Alaşehir'in kurtuluşuna kadar devam edecek olan Alaşehir 6. Üzüm Festivalinde 20 kişi 50 kiloluk üzüm kelterleriyle 500 metrelik mesafeyi en hızlı koşabilmek için yarıştı. Pazar Camii önünden Belediye binasına kadar yaklaşık 500 metrelik Sevgi Yolunda Motosikletli Zabıtaların eşliğinde 5'erli gruplar halinde koşan yarışmacılar zaman zaman zor anlar yaşadı. Bazı yarışmacılar kelterleri bırakırken bazıları da dengelerini kaybedip üzüm yüklü kelterlerle birlikte düştü.

Yarışmanın sonunda Mehmet Özcan 1 dakika 13 saniye 93 salise ile birinci, Hüseyin Ula 1 dakika 18 saniye 23 salise ile ikinci, Uğur Özcan ise 1 dakika 18 saniye 71 salise ile üçüncü oldu.

Bağdan geldi yarışmada birinci oldu

Üzüm bağında öğlen saat 14.00'a kadar çalıştıktan sonra yarışmaya katıldığını belirten yarışmanın birincisi Mehmet Özcan, "Biraz zorlandım. Bağda çalışıp da geldim yine de kazandım. Biraz zorlandım."

Yarışmada üçüncü olan Uğur Özcan ise yarışmaya hasta bir şekilde geldiğini belirterek katılıp katılmamakta tereddüt ettiğini ancak katılarak yarışmada üçüncü olduğu için mutlu olduğunu söyledi.

Yarışmanın ikincisi olan Hüseyin Ula ise şunları söyledi: "Belediyenin parkında çalışıyorum. Çift iş yapıyorum. Sabah bağda öğleden sonra da belediyenin parkında garson olarak çalışıyorum. Zorluk çekmedim ama yine de yoruldum."

"Görevlerimizden biri yöresel ürünlerimizi n plana çıkarmak"

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ise Alaşehir'in ve ilçeye özgü yöresel ürünlerin tanıtımı için festivallerin önemine değinerek, "Üzüm Festivalimiz geleneksel hale geldi. Her sene Üzüm Festivalimizi yapıyoruz. Bu Festivalimizin bir etabı da kelter çekme yarışması. Çocuklarımız Sevgi Yolunda yukarıdan aşağıya doğru, arada yaşanan kazalar da oluyor, koşarak dereceye girenler belli oldu. Bizim görevlerimizden bir tanesi de yöresel ürünlerimizi ön plana çıkarmak. Alaşehir Ekmeği, Tahinli Pidesi, Kapaması, Sultani Üzümü, Yaprağı meşhurdur. Sultani Üzümümüzü Türkiye'ye tanıtmayı hedefliyoruz. Bu festivaller de buna aracı oluyor. En güzel üzüm yarışmamızı yaptık, kelter çekme yarışmamamızı yaptık akşam da Ceylan Ertem konserinde halkımızla buluşacağız." dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Alaşehir Üzüm Festivali'nde Renkli Kelter Yarışması - Son Dakika

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