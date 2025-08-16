Ali Cevat Amaç'ın Kedi Sevgisi - Son Dakika
Ali Cevat Amaç'ın Kedi Sevgisi

16.08.2025 11:15
Adana'da 66 yaşındaki Ali Cevat Amaç, 8 kediye sevgiyle bakarak hayvan sevgisini yayıyor.

Adana'da 66 yaşındaki emekli Ali Cevat Amaç, müstakil evinin bahçesine koyduğu kulübelerde baktığı 8 kediyle yakından ilgileniyor.

Merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'nde yaşayan Amaç, sahiplenip bakımını üstlendiği iki kedisini viral hastalık nedeniyle kaybetti.

Amaç, yaşadığı üzüntünün ardından müstakil evinin bahçesine koyduğu kulübelerde mahalledeki 8 kediyi beslemeye başladı.

Eşi ve kızının yardımıyla kedilerin ihtiyaçlarını karşılayan Amaç, sık sık kontrol ettiği kedilerden hastalananları veterinere götürüyor.

"Zamanla onların dilinden anlıyorsunuz"

Ali Cevat Amaç, AA muhabirine, kedilerin beslenmesi ve bakımını ailecek yaptıklarını söyledi.

Bahçede düzenli ilgilendikleri 8 kedinin yanı sıra mama kokusunu alıp gelen canlılara da yardım eli uzattıklarını dile getiren Amaç, şöyle konuştu:

"Kedilerin mama ve sularını koyuyor, hemen hemen her gün kontrol ediyoruz. Rahatsız olan varsa hemen gözümüze çarpıyor çünkü zamanla siz de onların dilinden anlıyorsunuz. Hasta olanları kızımın desteğiyle veterinere götürüyorum. Ara sıra onları yaş mamayla mükafatlandırıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Kızım maddi yönden destekliyor. Bazen viral hastalık olduğu zaman bulaşmasın diye evin içine alıyoruz. Evdeki işlerden eşim, dışarıdan da ben sorumluyum."

"Onları aslında bahçemde değil kalbimde besliyorum"

Amaç, 8 kediye görünüş ve davranışlarına göre isimler verdiğini belirterek, "Onları aslında bahçemde değil kalbimde besliyorum. Onlar benim stres ilacım. Sabahları onları hamur gibi yoğurduğum zaman bütün stresim dağılıp gidiyor." dedi.

Hayvan sevgisinin önemini vurgulayan Amaç, kedi sahiplenme imkanı bulunmayanların dışarıya mama ve su koyarak canlılara destek olabileceğini kaydetti.

Kaynak: AA

